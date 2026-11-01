Cette tiny house ne fait que 21 m² au sol mais accueille jusqu'à six personnes : deux chambres en mezzanine et un prix sous les 50 000 euros

Combinant un prix bas avec une superficie modeste de seulement 20,81 m², la tiny house Rasa est livrée avec un intérieur soigneusement pensé qui peut accueillir jusqu’à six personnes.

Conçu par Simplify Further Tiny Homes, le Rasa est basé sur une remorque à double essieu et a une longueur de 6 m. C'est assez petit par rapport à la plupart des modèles nord-américains et pourrait en faire un bon candidat pour un style de vie nomade, bien qu'il ait été initialement envisagé pour les locations de vacances. Son extérieur est revêtu de bois d'ingénierie, avec planche et latte, et languette et rainure en pin teinté.

Une tiny house bien agencée

L'intérieur est fini en cloison sèche, avec un plafond à rainure et languette en pin et un revêtement de sol en vinyle. L'utilisation généreuse du bois contribue à donner un aspect chaleureux et confortable.

Crédit photo :Simplify Further Tiny Homes

L'entrée vitrée de la maison s'ouvre sur le salon qui comprend un canapé ou, éventuellement, un canapé-lit pouvant accueillir jusqu'à deux personnes, ainsi qu'une télévision murale.

À côté de cela, occupant le centre de la maison, se trouve la cuisine. Sa configuration standard reflète son utilisation prévue comme maison de vacances, et il contient un évier, un petit réfrigérateur, une table de cuisson à induction et des armoires. Il y a aussi un coin salon qui pourrait alternativement faire de la place pour une laveuse/sécheuse.

Deux chambres

Au rez-de-chaussée, accessible par une porte de la cuisine, se trouve la salle de bain qui comprend une douche à l'italienne, un lavabo, des toilettes à chasse d'eau et des rangements.

Crédit photo : Simplify Further Tiny Homes

Il y a deux chambres dans le Rasa, qui sont toutes deux des lofts standard avec un plafond bas et un espace pour un lit double chacune. L'un est situé au-dessus du salon et est accessible par une échelle en bois, tandis que l'autre est situé au-dessus de la salle de bain/cuisine et est accessible par des marches en bois. Il y a de la place sous l'escalier pour le rangement, bien que ce ne soit pas un escalier intégré au rangement.

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Un prix abordable

Le Rasa est actuellement sur le marché, à partir de 40 000 euros, bien que le prix final de la tiny house dépende beaucoup des options choisies, qui incluent des améliorations comme des toilettes à compostage, des matériaux de construction et des armoires de cuisine supplémentaires. En ce qui concerne la livraison, il est donc conseillé aux personnes intéressées de contacter directement l'entreprise.