Une famille achète 8 hectares pour 57 000 dollars et renonce à la grande maison : parents et enfants vivent chacun dans leur propre tiny house

Aux États-Unis, une famille a décidé d’acheter un terrain pour y construire plusieurs tiny houses. Ainsi, le couple et les enfants ont chacun leur maison et leur indépendance.

Pour se loger, la famille Brinks a renoncé à la maison traditionnelle et a opté pour une idée plus originale. Plutôt que de vivre tous ensemble sous le même toit, ce couple et ses deux enfants se sont répartis dans un petit village composé de plusieurs tiny houses. Ainsi, chaque membre de la famille a sa maison, et leurs enfants ont leur indépendance.

Afin de réaliser ce projet, Keli et Ryan Brinks ont acheté un terrain de 8 hectares en 2015 pour 57 000 dollars, soit environ 50 000 euros. Plutôt que de construire une seule grande maison sur ce terrain, ils ont acheté et installé six petites tiny houses les unes à côté des autres.

Un village de tiny houses

Pour s'installer, le couple a choisi la ville de London, dans le Kentucky, pour pouvoir être libre de construire ce qu’il voulait. C'est à London, en Ontario, que s'est installée une jeune femme qui s'est offert une tiny house dans le jardin de ses parents.

“Nous avons choisi London, dans le Kentucky, en raison de l’absence de restrictions en matière de logement et parce que le terrain était beaucoup moins cher que dans certaines régions du Tennessee qui étaient plus proches de la famille, mais plus chères et soumises à des restrictions”, a expliqué Keli Brinks, la mère de famille, à Business Insider.

Crédit photo : Lennox Brinks

En plus des maisons individuelles, la famille peut profiter d’espaces communs comme une piscine et un foyer extérieur. Comme dans ce village pas comme les autres, chaque habitant vit dans sa tiny house. En Floride, une ville de 45 tiny houses reprend ce principe de logements individuels autour d’espaces communs.

Ils ont chacun leur maison

Les parents, Keli et Ryan, ont leur propre maison de 26 m². C’est la plus grande et la plus chère du village. Elle est composée d’un salon, d’une cuisine, d’une salle de bain et d’une petite mezzanine où se trouve le lit, accessible depuis la cuisine par une échelle.

Leurs deux enfants, Lennox et Brodey, étaient âgés de 18 et 16 ans en 2020. Ils possèdent chacun une petite tiny house aménagée selon leurs goûts, comme cet enfant de 13 ans qui a construit sa propre tiny house dans le jardin de ses parents. Cependant, ils n’ont pas de salle de bain, ce qui signifie que s’ils veulent aller aux toilettes, ils doivent sortir de leur logement, et ce même en pleine nuit.

Crédit photo : Lennox Brinks

Si Keli et Ryan ont choisi de vivre de cette manière, c’est pour encourager leurs enfants à adopter un mode de vie durable, préserver leur intimité et leur offrir leur indépendance.

La suite après cette vidéo

Le terrain s’agrandit

Aujourd’hui, la famille aime toujours ce mode de vie mais a apporté quelques modifications à sa propriété. Lennox et Brodey ont grandi, mais ils reviennent souvent dans le village pour être avec leurs parents. Lennox, étudiante dans une université voisine, est âgée de 22 ans et s’est mariée. Avec son époux, ils ont reçu de ses parents une parcelle d’environ 2,4 hectares à l’avant de la propriété, sur lequel ils construisent leur propre maison avec cuisine et salle de bain. Pour les rejoindre plus facilement, Keli et Ryan envisagent d’installer une tyrolienne entre leur maison et celle du couple.

Au fil des années, Keli et Ryan ont repeint les maisons pour qu’elles ressemblent davantage à des habitations qu’à des granges. Comme il vieillit, Ryan a aménagé une chambre supplémentaire à l’arrière de sa tiny house pour lui éviter de monter à la mezzanine tous les soirs. La famille élève également des chèvres et vend du fromage. Plusieurs granges ont été aménagées pour abriter les animaux.

Une fois que les deux enfants auront construit leur propre maison, les petites tiny houses qu’ils avaient au départ pourraient être utilisées pour aider les familles dans le besoin, notamment pour loger temporairement des parents célibataires. Keli et Ryan aimeraient également organiser une journée portes ouvertes pour faire connaître leur mode de vie et inspirer d’autres familles.