Comment faire des fleurs de véritables alliées de décoration  ?

Avec leurs nombreuses vertus, les fleurs ont de multiples usages en médecine, en décoration et plus généralement pour le bien-être. Les fleurs offrent notamment d’excellentes options pour apporter une note naturelle aux espaces intérieurs comme extérieurs. Néanmoins, vous devriez suivre certaines recommandations pour réellement en faire un allié de décoration. Découvrez ici comment bien procéder !

Crédit : Florajet

Le choix des fleurs en décoration

De nombreuses fleurs peuvent être utilisées en décoration pour créer des décors originaux et sur mesure. Toutefois, certaines sont bien plus adaptées à des usages décoratifs en raison de leur aspect et de leurs vertus. Elles sont ainsi d’excellents choix de cadeaux à offrir pour diverses occasions.

La rose

La rose, fleur d’amour par excellence, a vu le jour il y a des millions d’années selon le monde scientifique.

Malgré un historique assez flou, les anciens écrits remontent la présence de la rose dans l’antiquité.

Déjà considérée comme la reine des fleurs, elle était connue principalement sous une couleur blanche et utilisée à des fins médicinales.La rose est de loin la fleur préférée des fleuristes, tout comme celle des Français. Parfaite pour offrir à la saint-valentin, lors d’un mariage ou encore une naissance, elle pourra accompagner d’autres végétaux au sein d’un bouquet de fleurs ou s’offrir au sein d’une brassée uniquement composée de roses.

En décoration, la rose viendra apporter sa touche de romantisme dans votre intérieur, en bouquet frais ou également séché.

L’orchidée

Crédit : Florajet

L’orchidée est la fleur à utiliser pour une décoration élégante et glamour. Cette fleur originaire des régions de l’hémisphère sud a près de 30 000 espèces qui prennent une multitude de couleurs. Cette diversité offre un grand choix.

L’orchidée est une fleur très appréciée pour ses notes apaisantes et son irrésistible beauté. On peut s’en servir pour réaliser un bouquet arc-en-ciel en jouant sur les couleurs.

Les tulipes

De diverses espèces, les tulipes prennent de multiples formes et couleurs. Ces fleurs offrent ainsi une multitude d’alternatives. Les tulipes sont notamment très utilisées pour créer un environnement gai et jovial. Vous pouvez les monter en bouquets ou leur donner bien d’autres formes.

Les magnolias

Les magnolias sont le premier choix des décorateurs qui souhaitent créer un espace majestueux et romantique. Ces fleurs originaires d’Asie, d’Amérique centrale et d’Amérique du Nord comptent une quarantaine d’espèces qui fleurissent avec diverses teintes qui vont du rose au pourpre foncé. Les magnolias apportent une note élégante, raffinée et chic aux intérieurs.

La jacinthe

La jacinthe est une fleur hivernale très utilisée en décoration, particulièrement en période de Noël. Très appréciée pour sa beauté et son parfum enivrant, elle sert à la fois d’alliée de décoration et de senteur. Une multitude d’autres fleurs sont de bons éléments à intégrer à un décor intérieur ou extérieur. Vous pouvez ainsi vous tourner vers l’œillet, le poinsettia, l’amaryllis, etc.

Être créatif pour décorer avec des fleurs

La disposition des fleurs est un paramètre important en décoration. Qu’elles soient suspendues, accrochées ou posées, il faut faire preuve de créativité pour bien les intégrer. Vous pourriez disposer des fleurs sur une étagère pour créer un look total en hauteur.

Veillez toutefois à ce qu’elles ne soient pas trop volumineuses au risque qu’elles deviennent encombrantes. En outre, vous pouvez opter pour des suspensions. Elles ont d’ailleurs le vent en poupe en décoration d’intérieur. Cette disposition est bien adaptée pour les petits espaces.

Les treillages sont aussi de bonnes options pour mettre des fleurs en valeur. Ces supports graphiques ont la particularité de transformer un espace commun en œuvre d’art. Les treillages sont des écrins en hauteur exclusivement réservés aux plantes grimpantes.

Vous pouvez aussi utiliser une lampe serre pour avoir un intérieur original. Utiles et décoratives, les lampes serre apportent de l’éclairage et permettent aux fleurs de bien s’épanouir.

Pour une mise en scène plus osée et plus tendance, disposez les fleurs en forme de cloison de séparation. Ce système est aussi bien utilitaire que décoratif. N’hésitez pas à miser sur le volume pour obtenir un meilleur résultat. Dans certains cas, vous pouvez aussi disposer des fleurs sur des mobiliers.

Les couleurs des fleurs

Il est également important de miser sur les couleurs des fleurs pour en faire de véritables alliées de décoration. Pour donner du peps à un intérieur sombre, optez plutôt pour une composition multicolores. Vous pouvez vous rapprocher des mélanges de teintes suivants qui fonctionnent parfaitement ensemble :

Rouge et beige ;

Jaune et parme ;

Vert et pêche ;

Mauve, brun et vert ;

Bordeaux, prune et blanc ;

Orange et gris, etc.

On peut tout aussi aller sur une composition monochrome pour une décoration moderne. Par ailleurs, n’hésitez pas à jouer sur les contrastes de texture, de hauteur et de forme.

Les astuces pour réussir sa décoration

L’utilisation des fleurs en décoration présente de nombreux avantages. Ces éléments décoratifs ont une odeur naturelle qui parfume et purifie les espaces. Les fleurs ont de même le pouvoir d’attirer des ondes et émotions positives. Elles concourent ainsi activement au bien-être.

Les fleurs décoratives permettent surtout de soigner et de parfaire un décor. Néanmoins, il faut aussi bien en prendre soin. Vous pourriez prolonger la durée de vie de vos fleurs avec des astuces de grand-mère. Le sucre, le vinaigre, la vodka et le soda sont quelques bons produits à utiliser à cet effet.

En outre, à défaut d’utiliser des fleurs fraîches, on peut opter pour des bouquets secs très tendance. Pour finir, variez les dispositions des fleurs si elles sont utilisées dans différentes pièces de la maison.