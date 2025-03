3 astuces pour agrandir une petite chambre

Si votre chambre vous paraît trop petite, il existe plusieurs solutions pour la rendre plus grande visuellement, sans avoir besoin de pousser les murs.

Légalement, il est interdit de louer une chambre inférieure à 9m² lorsque celle-ci constitue la pièce principale de la maison. Toutefois, cette superficie est loin d’être idéale même si un certain nombre d’astuces permettent d’en améliorer le confort et la fonctionnalité.

Parmi ces conforts, il y a cette sensation d’espace qui doit prévaloir et il existe quelques solutions pour permettre de la procurer, en dépit de l’espace réel restreint. Voici trois astuces qui permettent de rendre un petit espace visuellement plus grand.

Optimisez l’éclairage

L’éclairage est souvent sous-estimé lorsque l’on aménage une pièce, elle peut recréer complètement les volumes de la chambre. Pourtant, multiplier les sources de lumière, à différentes hauteurs, participe grandement à donner une impression d’espace. N’hésitez donc pas à agrémenter votre chambre de 9m² d’appliques, de lampes de chevet, plafonniers LED, et autres luminaires.

Crédit photo : iStock

Quant à la lumière émanant de vos fenêtres ou de votre porte vitrée, il est recommandé d’opter pour des rideaux légers. Des rideaux longs, qui plus est, donnent une illusion de hauteur à la pièce.

Désencombrez l’espace

Bien évidemment, plus votre espace est occupé, plus il rend petit. Faire le vide dans sa chambre est une règle de base car le désordre renforce l’impression d’enfermement. Ainsi, pensez à désencombrer la chambre le plus souvent possible en faisant le tri et en vous débarrassant des objets inutiles.

Crédit photo : iStock

Optez également pour des boîtes de rangement discrètes qui peuvent aller sous le lit, ou des meubles multifonctions. Une table de chevet avec étagères permet de ranger livres et objets du quotidien et les bureaux escamotables ou pliables libèrent la surface au sol lorsqu’ils ne sont pas utilisés

Optez pour des couleurs claires

La perception de l’espace est également une histoire de couleurs. Plus l’horizon est clair, plus il semble loin. Dès lors, vous pouvez opter pour des couleurs claires qui arborent vos meubles, mais aussi vos murs et votre décoration. Elles permettent en plus de cela de contribuer au jeu de lumières que vous souhaitez installer dans la pièce.

Crédit photo : iStock

Ainsi, si vous n’êtes pas fan du blanc, vous pouvez jeter votre dévolu sur des couleurs pastel, bleu ciel, vert clair, pêche ou encore rose poudrée.

Globalement, il suffit de quelques bonnes idées et un brin de créativité car même les plus petits espaces ont du potentiel à revendre.