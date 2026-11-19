En Norvège, l’architecte Margit a construit sa maison familiale à l’intérieur d’une serre géante, où elle cultive ses propres fruits et légumes.

Margit Klev est une architecte originaire de Norvège qui a grandi dans une ferme familiale, située à la campagne à l’ouest d’Oslo. Après s’être intéressée à l’écologie, Margit a fait des études dans l’architecture. Elle a travaillé dans deux agences avant de fonder sa propre entreprise, Outline, et de se lancer dans un projet ambitieux.

Avec l’aide de son mari, Margit a construit sa maison à l’intérieur d’une serre géante, afin d’y vivre avec leurs deux jeunes enfants. Dans un autre registre, un couple d’artistes a lui aussi choisi un cadre inhabituel avec un ferry transformé en maison.

Une maison dans une grande serre

Margit a hérité d’une parcelle de terrain sur la ferme familiale et a construit sa maison à cet endroit. Le couple rêvait de pouvoir profiter du grand air et de la nature toute l’année mais en Norvège, le climat est très froid et il neige beaucoup en hiver.

Face à cet obstacle, Margit a trouvé une solution en installant une grande serre vitrée autour de sa maison. La serre a été livrée en kit et assemblée en seulement deux semaines, sur une dalle de béton.

Un microclimat à l’intérieur de la serre

Si Margit a choisi ce système, c’est parce qu’il permet de protéger la maison du froid et de garder un climat tempéré à l’intérieur de la serre toute l’année, même lorsque les températures sont négatives à l’extérieur. En hiver, quand les températures atteignent les -5 degrés, il fait 20 degrés à l'intérieur de la serre.

L’été, le système de ventilation de la serre permet un rafraîchissement naturel.

“Il était primordial pour moi que chaque pièce de la maison ait une fenêtre donnant sur l’air frais, et pas seulement sur la serre. C’est pourquoi toutes les chambres et les pièces principales sont orientées au nord ou à l’est, ce qui contribue également à les garder fraîches en été. J’ai aussi orienté un côté de la maison où se trouve la pièce la plus importante, la cuisine où nous passons le plus clair de notre temps, de manière à ce qu’elle communique pleinement avec la serre attenante. La cuisine est vraiment le cœur de la maison”, a expliqué Margit au Guardian.

Crédit photo : Richard Powers / Inside Living

À l’intérieur de la maison, on retrouve une cuisine spacieuse, une salle à manger, un petit salon, une bibliothèque, deux bureaux et deux chambres au rez-de-chaussée. À l’étage se trouvent le salon principal, la suite parentale et une chambre supplémentaire. En plus de cela, Margit a aménagé un toit-terrasse qui peut devenir un espace de couchage supplémentaire au printemps et à l’automne et qui permet de regarder les étoiles à travers le plafond de verre.

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Des fruits et légumes même en hiver

Malgré le climat rigoureux de la Norvège, Margit peut cultiver ses fruits et légumes à l’intérieur de sa serre, comme des figues, des cerises et des prunes. Elle a des plantes et des arbres qui, à l’extérieur, n’auraient jamais pu survivre à un hiver norvégien.

“Dans la serre, je peux cultiver des raisins, des abricots, des nectarines et des pêches. Je peux aussi faire pousser de nombreuses herbes aromatiques autour des autres plantes : du persil, de la sauge, de la mélisse… Des herbes qui ne poussent pas très bien en extérieur. Et je peux également utiliser la serre pour faire germer des graines que je pourrai ensuite repiquer en pleine terre, au printemps ou au début de l’été”, a expliqué Margit Klev.

Crédit photo : Richard Powers / Inside Living

Enfin, la ferme de Margit est presque autonome. En plus d’avoir son potager, l’architecte élève ses propres moutons. Elle coupe le bois des forêts environnantes et utilise une centrale à biomasse pour chauffer la maison et avoir de l’eau chaude. Elle a également installé une microcentrale hydroélectrique ainsi que des panneaux solaires pour être autonome en électricité.