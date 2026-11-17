À Staten Island, le dernier ferry ayant desservi Ellis Island, transformé en maison par un couple d’artistes, est à vendre pour plus d’un million d’euros.

Un logement flottant à couper le souffle !

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais le Yankee est le dernier ferry ayant desservi Ellis Island, une île new-yorkaise, encore existant.

Après avoir été rénové par un couple d’artistes, le ferry, devenu une immense maison flottante, est désormais à vendre, rapporte The New York Post. Son prix a de quoi donner le tournis !

Un couple d’artistes achète un ferry datant de 1907

Cette histoire commence en 2003, lorsque Victoria et Richard MacKenzie-Childs, un couple de designers, ont acheté le Yankee pour environ 300 000 dollars (environ 273 000 euros).

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce bateau datant de 1907 a connu plusieurs vies. Il a d’abord transporté des vacanciers fortunés dans les eaux de la Nouvelle-Angleterre, avant d’être réquisitionné par l’armée pendant la Première Guerre mondiale.



Crédit Photo : Victoria MacKenzie-Childs

Quelques années plus tard, il a servi au transport des immigrants vers Ellis Island, mais aussi des passagers vers Liberty Island. Au début des années 1990, le Yankee a été inscrit au Registre national des lieux historiques des États-Unis.

Le ferry était en très mauvais état après son achat. Mais Victoria et Richard ont réussi à lui donner une seconde vie en le transformant en une embarcation habitable et confortable.

De son côté, ce couple a rénové un ancien cargo rouillé en une maison flottante.

Il le transforme en une incroyable maison flottante

Long de 46 mètres et réparti sur quatre niveaux offrant près de 930 m² de surface, le bateau est actuellement amarré à Staten Island, à New York.

Victoria et Richard ont conservé quelques éléments historiques du navire, comme son immense timonerie, ses banquettes en bois et certaines poutres métalliques. Des vestiges qui côtoient des objets insolites et des souvenirs, dans un décor haut en couleur.

Crédit Photo : Victoria MacKenzie-Childs

À l’intérieur, cette maison pas comme les autres, qui rappelle la transformation de ce château d’eau, abrite plusieurs chambres, une salle à manger, une cuisine équipée, des salles de bain, un bureau et de nombreux espaces de rangements.

L’ancien grand salon, qui accueillait autrefois les passagers au début du XXe siècle, a été transformé en une impressionnante salle de bal. Il se distingue avec ses hauts plafonds, son parquet à larges lames et sa vue dégagée sur le pont.

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Le ferry est à vendre pour plus d’un million d’euros

Victoria et Richard ont vécu et travaillé à bord du Yankee pendant plus de vingt ans. Ils ont déménagé en novembre 2025 pour des raisons de santé et parce qu’ils n’arrivaient plus à entretenir le ferry.

Hélas, Victoria est décédée en mars 2026, à l’âge de 77 ans, tandis que Richard a subi un AVC et ne peut plus parler. Leur fille Heather et son mari vivent actuellement sur le bateau pour en prendre soin.

Crédit Photo : Victoria MacKenzie-Childs

Désormais, le navire est mis en vente pour 1,25 million de dollars (environ 1,08 million d’euros). À noter que l’amarrage coûte 4 000 dollars par mois (environ 3 450 euros), sans compter les frais d’entretien supplémentaires.