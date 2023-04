Ils quittent la ville et achètent une vieille école pour 175 000 dollars à la campagne pour la transformer en maison de famille

Un couple, parent de deux enfants en bas âge, vivait dans la Grosse Pomme depuis dix ans lorsqu’il a décidé de retourner vivre dans sa campagne natale, près de sa famille. Là-bas, il a acheté une école pour le transformer en son nouveau cocon familial.

Crédit : Stacie Grissom et Sean Wilson

Stacie Grissom, 34 ans, et son mari Sean Wilson, 33 ans, ne pensaient jamais retourner un jour dans leur Indiana d’origine. lls ont construit leur famille à New York, là où Stacie travaillait comme créatrice de contenu et Sean comme infirmier.

Les deux amoureux se sont connus au lycée, à Franklin, dans l’Indiana et ont ensuite déménagé à New York. Mais alors qu’en 2020 la pandémie de Covid frappait de plein fouet le pays, le couple a songé à quitter la ville pour retrouver la campagne et sa famille.

« Ce moment de notre vie a en quelque sorte réinitialisé beaucoup de choses, raconte Stacie. Cela m'a juste fait penser : ‘Qu'est-ce que tu fais ?’, ‘Quel est le but de la vie ?’ Ce sont les gens avec qui tu devrais être, les gens que tu aimes ».

Ni une ni deux, Stacie et Sean ont abandonné New York sans regret pour retrouver Franklin et leur famille.

Puiser dans les économies pour réaliser un projet de vie

De retour au bercail, Stacie et Sean ont fait appel à un ami agent immobilier. Ce dernier s’est mis en quête de leur chercher le bien idéal et leur a alors proposé cette vieille école de 882 mètres carrés construite en 1914. Son prix, 175 000 dollars, soit 159 435,5 euros. L’école est proche de l’endroit où Stacie faisait du cross au lycée.

Le couple a sauté sur l’occasion et acheté l’école, malgré la quantité de rénovations à effectuer. Mais pour cela, le couple pouvait compter sur le papa de Stacie. « Mon père, [qui tient une agence immobilière] sait comment restaurer des choses et travaille avec des entrepreneurs, 'Nous pouvons le faire’, nous a-t-il dit », explique Stacie.

Le couple a fait appel à des professionnels en tous genres, plombiers, électriciens, spécialistes en bâtiment … et a dépensé toutes ses économies personnelles pour rénover ce qui deviendra le projet de leur vie.

Le couple a rénové l'école de fond en comble, du toit aux fenêtres, et doit la solidité du bâtiment aux précédents propriétaires qui en avaient fait une ferme. Stacie et Sean ont transformé les quatre classes en salon et cuisine puis en chambre pour enfants et en chambre parentale. Le couple a décidé de décorer sa maison selon ses goûts tout en gardant des éléments d’origine rappelant le style de la région.

Le couple poursuit les rénovations et réside temporairement à Philadelphie avant de pouvoir emménager en novembre prochain dans sa maison de rêve. À l’avenir, il souhaite en faire un lieu de réunion pour différents évènements familiaux, pour l’école de ses enfants ou pour sa communauté. Stacie et Sean ne regrettent pas leur choix et espèrent qu’un jour leurs enfants suivront leurs traces et retourneront vivre près de leur famille.

Crédit : Katie Wilson

