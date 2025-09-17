Faites le ménage les yeux fermés avec cet aspirateur robot autonome 2.0

La société ECOVACS a encore frappé en améliorant son robot nettoyeur avec des bijoux de technologie pour faire le ménage à votre place.

Si vous ne voulez que le meilleur pour le nettoyage de votre maison, alors nous avons ce qu’il vous faut. La société chinoise ECOVACS, spécialisée dans les appareils de service, vient de mettre au point son aspirateur robot innovant.

Le DEEBOT X11 est la gamme au-dessus du DEEBOT mini. ECOVACS a mis au point une technologie révolutionnaire pour offrir des performances de nettoyage exceptionnelles à son robot : le PowerBoost. De ce fait, l’aspirateur offre une autonomie illimitée ! Avec cela, aucune crainte de voir son nettoyage arrêtée brusquement pour manque de batterie.

La technologie PowerBoost est munie d’un algorithme d’auto-optimisation qui gère la consommation d’énergie. Ainsi, le temps de lavage pour la serpillère inclue se fait plus rapidement et efficacement. Durant cette pause lavage, la batterie de l’appareil récupère 6% de sa puissance en seulement 3 minutes.

Crédit photo : ECOVACS

Autrement dit, ECOVACS l’assure, vous pouvez aisément nettoyer une large surface de 1000 mètres carrés sans crainte d'une interruption soudaine.

« Grâce à nos technologies les plus avancées à ce jour, le X11 incarne notre promesse ‘Xtra in Every Way’ (Xtra dans tous les domaines) – ‘Ahead in Every Play’ (en tête dans tous les domaines), offrant une expérience de nettoyage inégalée, sans effort et d’une efficacité exceptionnelle, qui redéfinit les standards de l’aspirateur robot », promet le vice-président de ECOVACS, David Cheng Qian.

Des technologies de pointe pour assurer le nettoyage

Crédit photo : ECOVACS

La technologie PowerBoost n’est pas le seul atout du DEEBOT X11. Comme nous l’avons mentionné, l’aspirateur est également muni d’une serpillère. Alors que le système Blast de l’aspirateur permet d’éliminer 140% des poussières fines et 262% de cheveux sur les tapis, la serpillère conclut le nettoyage en beauté.

L’OZMO ROLLER 2.0 (c’est le nom de la serpillère) offre une pression de nettoyage 16 fois supérieure aux modèles traditionnels, assure ECOVACS. Il faut dire qu’en frottant et en rinçant 200 fois par minutes, le sol a de quoi être propre. De plus, aucune tache ne résiste au DEEBOT. Ses rouleaux de nettoyage en nylon sont suspendus sur un coussin d’air pouvant atteindre jusqu’à 1,5 centimètre de haut. Avec lui aucune plinthe ni aucun rebord ou coin ne sera oublié.

Pour venir à bout de toutes ces saletés, ECOVACS a doté son DEEBOT X11 du système IA 2.0 permettant de détecter les taches. La technologie analyse les taches et leur ténacité avant de convenir ou pas d’un nettoyage en profondeur avec le mode Deep Re-mop. En plus, le système ZeroTangle 3.0 à double brosse s’assure qu’aucun débri ne s’emmêle afin de privilégier un nettoyage fluide et ininterrompu.

Technologie ZeroTangle 3.0. Crédit photo : ECOVACS

A-t-on besoin de préciser que le DEEBOT X11 fonctionne sans sac ? En revanche, il est doté d’un bac à poussière de 1,6 litre qui vous permet 48 jours de tranquillité avant de devoir le vider. Une fois le ménage terminé, la station se charge de nettoyer l’appareil en profondeur durant 2 heures.

Enfin, vous pouvez personnaliser votre nettoyage selon vos besoins et l’agencement de votre maison grâce à l’assistance YIKO. Il cartographie votre maison et identifie les sols pour proposer un nettoyage intelligent et parfaitement autonome. Vous savez ce que tout cela veut dire ? Le robot DEEBOT X11 fait tout le travail à votre place sans que vous ayez à vous soucier du moindre détail.

Si vous êtes tombé sous le charme de ce robot aspirateur, vous pouvez l'acheter sur le site de ECOVACS.