Mini et design, cet aspirateur robot révolutionnaire va vous débarrasser de la corvée du nettoyage

Pour vous faciliter la corvée du nettoyage, rien ne vaut une merveille de technologie robotique qui peut s’occuper de tout à votre place, à l’image de ce petit aspirateur qui en a sous le capot.

Faire le ménage est une corvée dont beaucoup aimeraient se passer. Ça empiète sur votre temps libre, et ça ne vous procure qu’un confort éphémère au regard de l’énergie que vous mettez chaque semaine à vous y atteler. Alors que diriez-vous de ne plus avoir à faire le ménage, en laissant cette corvée à un autre ?

Grâce à cet appareil révolutionnaire, vous n'aurez absolument plus rien à faire, à part profiter de la vie pendant qu'il nettoie à votre place ! Voici le DEEBOT mini d’ECOVACS, une société spécialisée dans la robotique de service depuis plus de 25 ans, toujours à l’avant-garde dans le domaine des appareils ménagers.

Crédit photo : ECOVACS

Il s’agit d’un aspirateur robot remarquablement petit à la puissance gigantesque. Pratique, compact et élégant, il est équipé de la plus petite station OMNI jamais conçue. Pensé comme un véritable objet design, il s’adapte aux goûts de chacun grâce à un réservoir d’eau disponible en plusieurs coloris vibrants : bleu, violet, orange, vert, rouge ou noir. Un panel de couleur qui lui permet de s’intégrer avec style dans n’importe quel intérieur.

En plus de ses qualités, il a le mérite de fonctionner en toute discrétion afin d’accompagner votre quotidien sans le perturber. Il dégage seulement 55 décibels en mode nettoyage et 70 décibels en mode vidange automatique, pour un environnement domestique toujours paisible.

Crédit photo : ECOVACS

Intelligent et puissant, il nettoie tous les recoins de votre maison

Malgré sa petite taille, le DEEBOT Mini d’ECOVACS concentre une puissance d’aspiration exceptionnelle, notamment sur les tapis, grâce à son tout nouveau moteur haute vitesse. Avec ses 9000 Pa, il élimine sans effort poussière, saleté et débris pour un nettoyage en profondeur, quelles que soient les surfaces.

Il est également doté d’un système de balayage rotatif OZMO Turbo 2.0, doté de deux plateaux à haute pression, simulant une qualité de nettoyage professionnelle, laissant les sols impeccables et brillants à chaque passage. Idéal pour les foyers avec animaux, il intègre la technologie anti-emmêlement ZeroTangle 2.0, qui prévient efficacement les nœuds de poils.

Crédit photo : ECOVACS

Pour atteindre chaque recoin, même les plus exigus, le DEEBOT Mini s’appuie sur une combinaison de technologie LDS LiDAR et de laser linéaire, offrant une double détection d’obstacles ultra précise, que ce soit en pleine lumière ou dans la pénombre. Grâce à des algorithmes avancés, il identifie les moindres obstacles et mesure les distances en temps réel, optimisant sa trajectoire avec une précision inégalée.

Enfin, le système TrueMapping 2.0 améliore la planification des itinéraires, permettant au DEEBOT Mini de se glisser facilement sous les meubles et dans les passages étroits pour une couverture maximale et intelligente.Tous les avantages sont donc réunis pour cet aspirateur conçu pour les jeunes professionnels. Pour le moment, le DEEBOT mini bleu est disponible au prix de 499 euros.

Cependant, une offre de lancement réduisant le prix de 100 euros est proposée jusqu’au 14 juillet. Les autres coloris seront disponibles à partir du 24 juillet pour le violet et du 16 août pour le vert. Vous pouvez dès à présent acheter le DEEBOT mini chez Boulanger, Darty, Amazon ou sur le site internet du fabricant ECOVACS.