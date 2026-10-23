« Je l'ai obtenue en échange d'une simple épingle à cheveux » : après 28 trocs, cette Américaine devient propriétaire d'une maison et compte boucler la boucle

Demi Skipper, une Américaine, est parvenue à acheter sa maison grâce au troc en partant d'une épingle à cheveux.

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Demi Skipper

Aux États-Unis, Demi Skipper est une jeune femme qui a de la suite dans les idées. Pour devenir propriétaire d’une maison, elle a décidé de procéder à du troc. Et tout est parti d’une simple épingle !

Si on vous propose d’échanger votre maison contre une épingle, que feriez-vous ? Sauteriez-vous sur cette occasion en or d’avoir une épingle rien qu’à vous ? Bien évidemment que non, puisque votre maison a bien plus de valeur qu’une simple épingle. Pourtant, c’est bien à partir d’une épingle que Demi Skipper, une TikTokeuse américaine, a réussi à devenir propriétaire d’un bien immobilier.

De l’épingle à la maison, des trocs en pagaille

En mai 2020, plongée en plein confinement, la jeune femme se lance ce défi fou de devenir propriétaire exclusivement en passant par le troc, donc sans dépenser un dollar. Elle se donnait alors cinq ans pour parvenir à son objectif. Finalement, il ne lui a fallu que 18 mois pour l’atteindre.

Demi Skipper et son mariCrédit photo : Demi Skipper

En un an et demi, Demi Skipper a procédé à 28 échanges successifs. Cet enchaînement de troc a donc commencé avec une simple épingle à cheveux, échangée contre des boucles d’oreilles. Pour ses échanges, Demi Skipper utilise différentes plateformes comme Facebook Marketplace, Craigslist (l’équivalent de Leboncoin), eBay ou encore TikTok.

Une multitude d'objets en 18 mois pour finir avec la maison

Au fur et à mesure, chaque objet obtenu redevient un objet d’échange. Les boucles d’oreilles deviennent des verres, puis un aspirateur, puis un snowboard, puis une Apple TV, etc… Parmi les objets les plus loufoques, elle a notamment été propriétaire d’un minivan qui failli rendre l’âme. Elle a également eu une mini-Cooper, une Mustang, une Jeep, une cabane et même trois tracteurs.

Progressivement, la jeune femme est donc parvenue à augmenter la valeur de chaque bien qu’elle possédait afin de la mener tranquillement sur le chemin de sa maison. Dans le troc, l’argent sort tellement de l’équation que les deux protagonistes de l'échange ne sont motivés que par un besoin précis, ce qui permet un écart plus ou moins important entre la valeur marchande des deux objets.

Demi Skipper devant sa maisonCrédit photo : Demi Skipper

La suite après cette vidéo

Une maison à échanger contre... une épingle à cheveux

Le 28ème échange a donc été le bon pour Demi Skipper, devenue propriétaire d’une maison à San Francisco.

« Il y avait tellement de gens pessimistes qui disaient que ce n’était pas possible. J’étais prête à m’y consacrer pendant cinq ans s’il le fallait pour obtenir cette maison. Je me réveille et je me dis : “Est-ce que c’est vrai ?” J’ai cette maison. Je l’ai obtenue en échange d’une simple épingle à cheveux ! »

Elle et son mari ont prévu d’y loger et de la rénover, mais là aussi dans un but précis. Le couple ne compte pas s’installer durablement et aimerait le céder à une personne dans le besoin. Pour boucler la boucle, Demi Skipper aimerait céder sa maison en échange… d’une épingle à cheveux !

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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