Elle décide de vendre sa maison du Pays Basque 4 fois moins cher que le prix du marché pour une raison touchante

Oseriez-vous vendre votre maison quatre fois moins cher que le prix du marché ? C’est pourtant ce qu’à fait une propriétaire du Pays Basque, pour la bonne cause.

Vendre moins cher, pour une cause noble, c’est possible en 2024 ! La preuve, avec la transaction immobilière de cette habitante et propriétaire d’une maison du Pays Basque. Comme le rapporte France Bleu, Amélie, âgée de 80 ans, a choisi de vendre sa maison individuelle au style typique basque avec son terrain de 1000 m2, située en centre bourg d'Ahetze. Jusqu’ici, rien d’étonnant.

Pourtant, Amélie a choisi de vendre son bien quatre fois moins cher que le prix du marché. La raison ? Lutter contre la crise du logement à sa manière : “C'est un drame qui se joue là, c'est épouvantable, c'est complètement fou ce qu'il se passe aujourd'hui. Les jeunes, les gens ne peuvent plus accéder à la propriété, c'est incroyable ce changement ! On est en train de perdre notre âme au Pays Basque et ça, c'est terrible !", a-t-elle confié à nos confrères.



Crédit photo : iStock

Un projet social

Et si elle a accepté de voir son prix à la baisse, c’est parce que l’acquéreur à un projet noble. En effet, l’HSA, la société Habitat Sud Atlantique, a décidé d’acheter cette maison afin de construire un programme de logements en accession sociale à la propriété. La vente s’est faite sous forme de viager avec en plus le versement d’une rente/d’un loyer par HSA.

Selon France Bleu, le projet devrait comprendre cinq logements en accession sociale, deux logements sociaux en location pour des personnes en situation de handicap et un cabinet médical. Un beau pied de nez au marché de l’immobilier. D’ailleurs, Amélie aurait même déjà imaginé un nom pour ce projet : Oroitzen qui signifie "Se souvenir" en basque. Chapeau !



Crédit photo : iStock