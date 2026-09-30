Il construit sa maison sur une remorque rouillée grâce à YouTube : une mezzanine et environ 13 000 euros au total

David Rule, photographe du Wyoming, a appris sur YouTube à bâtir sa tiny house de 14 m² sur une remorque d'occasion. L'extérieur lui a coûté 8 000 dollars.

Il n'avait aucune expérience du bâtiment, pas de terrain, et se décrivait lui-même comme la personne la plus paumée qui soit. David Rule, photographe et youtubeur originaire du Wyoming, s'est pourtant mis en tête de construire sa propre maison. Sa base : une vieille remorque porte-voiture rouillée, dénichée sur Facebook Marketplace. Sa formation : des tutoriels YouTube. Au bout d'un été de travaux, il en est sorti une petite maison sur roues d'environ 14 m², avec une mezzanine placée sous un puits de lumière. Montant de la facture pour les murs, le toit et tout l'extérieur : environ 8 000 dollars, soit à peu près 7 000 euros.

Sa vidéo, publiée en juin 2022 sous le titre « Building My Dream Tiny Home For Under $8000 », retrace le chantier étape par étape. Elle démarre par une charge contre le parcours classique de l'Américain moyen : emprunter pour une maison en banlieue, travailler quarante ans pour la rembourser, puis prendre sa retraite. Pour lui, ce rêve ressemble plutôt à un cauchemar. Son credo tient en une phrase :

« Pour faire bouger les choses, on n'a pas besoin de savoir ce qu'on fait au départ, mais il faut passer à l'action. »

(David Rule, dans sa vidéo, traduit de l'anglais.) Le jeune homme sait de quoi il parle : il se destinait d'abord à la médecine et a obtenu un diplôme en physiologie et neurosciences, avant de tout lâcher pour la photographie, un domaine qu'il ne maîtrisait pas davantage à l'époque.

Une remorque rouillée et de la mousse récupérée chez un ami

Tout commence avec cette remorque d'occasion à deux essieux, de 4,9 mètres de long sur 2,1 mètres de large. Elle est usée, rouillée, mais il y voit un potentiel. Il arrache toutes les rambardes : pour lui, rien ne doit dépasser. Avec des planches de récupération, il crée une base de niveau, puis boulonne l'ossature du plancher directement sur le métal pour qu'elle ne s'envole pas sur la route.

Le dessous est fermé avec des panneaux de particules, et de la mousse expansive est injectée dans les coins pour barrer la route aux insectes. L'isolant, lui, vient de son ami Joe, qui avait gardé des plaques de mousse très épaisses après avoir isolé son garage. Par-dessus, il pose une sous-couche. Il avoue ne pas trop savoir à quoi elle sert, mais un voisin âgé lui a assuré que c'était important. Il a suivi le conseil.

Des murs dessinés au jugé et un toit appris en une nuit

Les murs sont assemblés à plat, dans l'allée, puis portés un par un jusqu'à la remorque. De plan précis, il n'y en a pas vraiment. David Rule reconnaît avoir choisi la hauteur des fenêtres ou l'emplacement de la porte à l'œil. Grâce aux vidéos en ligne, il estime être passé du statut de très mauvais charpentier à celui de charpentier plutôt mauvais.

Certains choix sont pourtant bien réfléchis. Pour que la maison tienne dans les virages, il renforce chaque angle avec du feuillard perforé et des équerres métalliques, parce que les triangles, rappelle-t-il, c'est solide. Il habille les murs d'un contreplaqué fin de 6 mm, plus léger et moins cher, mais choisit du 12 mm pour le toit et du 2,5 cm pour le plancher de la mezzanine. Pour calculer les angles de la charpente, il ressort ses cours de trigonométrie du lycée.

L'étanchéité suit : une membrane goudronnée sur le toit, un pare-pluie fixé avec des vis à rondelle plutôt que des agrafes pour ne pas laisser passer l'eau, et du verre trempé pour toutes les fenêtres, indispensable sur la route. Pour la toiture en métal, il affirme avoir regardé assez de tutoriels en une seule nuit pour devenir « expert ». Il a même dû rouler jusqu'à l'Idaho voisin pour acheter les matériaux, faute de magasins adaptés près de chez lui.

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L'erreur de débutant qu'il a dû rattraper

Arrive le bardage, mi-métal, mi-bois. C'est à ce moment qu'il se rend compte de son principal oubli : il aurait dû poncer la rouille de la remorque avant de commencer. Il s'y attelle quand même, maison posée dessus, avant de nettoyer le châssis à l'alcool et d'appliquer une peinture antirouille. Pour cette étape seulement, un ami vient l'aider. Jusque-là, il avait tout fait seul.

La touche finale est la plus fastidieuse. Les planches de cèdre à rainure et languette sont teintées couleur noyer une par une, avant d'être vissées au mur. Les encadrements, eux, sont teints en noir. Le résultat surprend jusqu'à son ami, qui teste la mezzanine : il peut s'y allonger de tout son long et regarder les étoiles à travers le puits de lumière. David Rule insiste aussi sur un bénéfice inattendu : ces journées de travail ont été pour lui calmes et presque thérapeutiques.

8 000 dollars pour la coque, 15 000 une fois terminée

Dernier test : la route. La maison se tracte sans problème, même si elle est, selon son constructeur, à peu près aussi aérodynamique qu'une pomme de terre. Il annonce 150 pieds carrés, soit environ 14 m², un chiffre qui inclut vraisemblablement la mezzanine, la remorque ne mesurant qu'une dizaine de mètres carrés au sol.

Le fameux budget de 8 000 dollars ne concerne toutefois que l'extérieur : remorque, bois, fenêtres et bardage. David Rule a terminé l'intérieur quelques mois plus tard, dans une seconde vidéo. D'après le site spécialisé Tiny House Talk, la maison entièrement autonome compte alors une petite salle d'eau, une kitchenette, un coin bureau sous la mezzanine, des meubles fabriqués à la main et des murs en lambris de cèdre. Coût total annoncé : 15 000 dollars, soit environ 13 000 euros.

Une somme modeste pour une maison, surtout quand on sait qu'en France, une remorque neuve spécialement conçue pour une tiny house se négocie souvent entre 5 000 et 8 000 euros à elle seule. D'autres autoconstructeurs ont suivi la même logique, comme ce garçon de 13 ans qui a bâti sa maison de 8 m² dans le jardin familial ou ce jeune Irlandais parti d'une remorque agricole achetée 60 livres.

Quant à David Rule, l'expérience lui a visiblement donné le goût du défi. Il a depuis construit une micro-maison de 22 pieds carrés, à peine 2 m², pour 1 470 dollars, qu'il présente comme la plus petite maison fonctionnelle du monde. Il y a même organisé un dîner avec trois amis et un chien.

Source : David Rule (YouTube)