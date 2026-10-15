Il construit presque seul une tiny house à 20 000 euros pour vivre avec sa fille : dans le sol, ces empreintes d'émeu sont un hommage à son père

Avec environ 20 000 euros, Shane a construit presque seul une tiny house pour sa fille et lui. Son père, présent au début du chantier, est mort avant la fin.

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La tiny house construite par Shane pour sa fille et lui, avec environ 20 000 euros

Sur le sol de la maison, on remarque des empreintes d'émeu. Elles n'ont rien de décoratif. Shane les a ajoutées pour son père, qui avait commencé ce chantier avec lui et qui est mort avant de le voir terminé.

Au départ, cette tiny house devait simplement offrir un toit à Shane et à sa fille. Elle est aussi devenue une manière d'honorer la mémoire de celui qui l'avait aidé à la lancer.

Une maison bâtie presque entièrement de ses mains

Tout part d'un constat que beaucoup de parents partagent. Le coût de la vie grimpe et le logement devient hors de prix. Shane décide alors de construire lui-même un foyer pour sa fille et lui.

Tiny house exterieur

Il dessine les plans, puis réalise la quasi-totalité des travaux seul. Son budget est serré : environ 20 000 euros. Pour tenir cette somme, il réutilise des matériaux, achète d'occasion et récupère tout ce qu'il peut. Ces pièces de seconde main donnent à la maison un caractère qu'aucun catalogue ne vend.

Le résultat est une tiny house autonome, qui ne dépend pas des réseaux publics. Le père de famille n'a pas sacrifié le confort pour autant.

Une maison pensée pour le soleil, comme le voulait son père

Le père de Shane était passionné par la vie durable. Il défendait en particulier la conception solaire passive, qui consiste à se servir du soleil plutôt que de le combattre. Son fils en a fait le cœur du projet.

Les grandes fenêtres sont placées avec soin. En hiver, elles laissent entrer un maximum de lumière et de chaleur. En été, elles limitent les apports de chaleur. L'orientation de la maison, la ventilation et la masse thermique des matériaux complètent le dispositif. La maison reste plus agréable à vivre et coûte moins cher au quotidien.

Le principe rappelle d'autres chantiers menés en famille, comme cette tiny house à deux mezzanines supervisée par un père charpentier, elle aussi conçue pour profiter du soleil.

Un chantier commencé à deux, terminé seul

Shane n'a pas démarré seul. Dans les premières étapes, son père l'a épaulé et conseillé. Il n'a jamais vu la maison achevée.

Après sa mort, Shane a continué. Terminer la tiny house est devenu une part de son deuil, une façon de prolonger les valeurs qu'ils partageaient tous les deux.

Pourquoi des empreintes d'émeu

Le choix de l'émeu n'a rien d'anodin. Chez ce grand oiseau, ce sont les mâles qui s'occupent des petits après l'éclosion.

Les empreintes imprimées dans le sol rendent donc hommage au père de Shane, qui a participé à la construction. Elles symbolisent aussi le rôle que Shane tient désormais auprès de sa fille. Deux pères, deux générations, et une même trace laissée dans la maison où grandit la troisième.

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Tiny house Australie

Manon Moreau

Au sujet de l'auteur :

Journaliste polyvalente, Manon couvre aussi bien l'actualité chaude que les sujets de société, la culture et la vie pratique. Elle privilégie les angles concrets, les sources croisées et les explications accessibles, quel que soit le thème traité.

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