Il construit une maison de 122 centimètres de large coincée entre deux immeubles : la visite intérieure est saisissante

À Varsovie, découvrez la maison la plus étroite du monde. De 122 centimètres de large, elle a été construite entre deux immeubles.

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La maison entre les deux immeubles

Connaissez-vous la maison la plus étroite du monde ? Il s’agit de la Keret House, située à Varsovie, en Pologne. Cette maison pas comme les autres, qui mesure 122 centimètres de large, a été construite par l’architecte polonais Jakub Szczesny.

L’architecte a eu l’idée de construire cette habitation dans un minuscule espace situé entre deux immeubles : un immeuble d’avant-guerre et un immeuble d’appartements d’après-guerre.

Une maison très bien équipée

Selon Open Magazine, c’est donc en voyant ce petit espace que l’architecte s’est lancé le défi de construire une maison. Son initiative ressemble à celle de cette femme qui a construit une maison de 1,4 mètre de large dans le but de gâcher la vue à son ex-mari.

La cuisine de la maisonCrédit photo : AA13

Malgré sa petite taille, cette maison a une surface de 13,9 m2 et est construite sur trois étages. On mesure 72 centimètres au point le plus étroit et 122 centimètres au point le plus large.

Une maison très bien équipée

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, cette maison contient tout ce que l’on trouve dans une habitation normale. Il y a une kitchenette équipée d’un évier et d’un coin cuisine et une salle de bain avec douche et toilettes.

Le bureau de la maisonCrédit photo : Adrian Grycuk

À l’étage, on retrouve un espace de travail, un coin salon et une chambre avec un lit.

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Gagner de l’espace

Tout a été pensé pour gagner le plus d’espace possible. À la place d’un escalier traditionnel, un escalier escamotable a été installé. L’éclairage est intégré à la structure puisqu’une grande verrière laisse entrer la lumière naturelle.

La chambre de la maisonCrédit photo : AA13

Bien qu’il s’agisse de la maison la plus étroite jamais construite, elle est parfois occupée puisqu’il s’agit d’une résidence temporaire et d’un espace de travail créatif. Un endroit insolite à ne pas manquer si vous allez à Varsovie.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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