Il se promène au milieu des distilleries écossaises et a une idée : d'anciennes cuves à whisky deviennent des maisons, une dizaine sont désormais habitées

En Écosse, il existe un village dans lequel les habitants vivent dans des cuves à whisky recyclées. Des maisons confortables et peu onéreuses.

Si vous décidez de voyager en Écosse, vous pourrez découvrir des paysages magnifiques ainsi que les traditions et les légendes du pays. Parmi les incontournables, ne manquez pas le whisky écossais, un produit emblématique du pays.

Vous pourrez simplement déguster le whisky, mais si vous vous renseignez sur sa fabrication, vous apprendrez que les cuves à whisky peuvent être utilisées par les distilleries pendant une soixantaine d’années. Une fois cette date passée, elles sont généralement démontées pour être recyclées.

Des cuves à whisky en maisons

Roger Doudna, un habitant de Findhorn, dans le Moray en Ecosse, se promenait dans la vallée de la Spey quand il a eu une idée pour le moins surprenante. Dans cette vallée se trouvent de nombreuses distilleries de whisky écossais.

Crédit photo : Findhorn

En les voyant, Roger Douda s’est dit que les cuves à whisky usagées pouvaient être transformées en maisons. Cette idée de transformer un objet industriel en logement rappelle celle de cette famille qui vit dans un conteneur réaménagé.

“Je trouvais que c’était un exercice de recyclage assez novateur. Je suis allé chercher du bois de chauffage dans une tonnellerie à 16 km au sud de Findhorn et ils m’ont emmené à l’écart dans cet entrepôt où ils avaient démonté six grandes cuves de la distillerie Haig and Haig de Fife. La question était : qu’en faire ? La destination était une usine de placage, si je me souviens bien. J’ai dit merci mais non merci, et puis en m’éloignant en voiture, diverses possibilités me sont venues à l’esprit quant à la façon dont nous pourrions les utiliser”, a-t-il expliqué à CNN.

Une maison faite à partir de matériaux recyclés

C’est ainsi qu’il a créé le tout premier logement fait à partir de cuves à whisky recyclées. Cette maison a été baptisée 265 Barrel House. Elle est faite à partir d’un toit en cuivre et d’une structure en bois.



Crédit photo : Findhorn

À l’intérieur, on retrouve trois chambres et une mezzanine. La maison est chauffée avec l’énergie solaire. Un poêle à bois est également nécessaire car les fenêtres, également créées à partir de matériaux recyclés, peuvent être mal isolées et laisser passer le froid.

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Un village entier

Le prix d’achat de cette maison est de 165 000 dollars, soit 147 000 euros. Par la suite, d’autres maisons similaires ont été construites dans l’écovillage de Findhorn, et l’on trouve maintenant une dizaine d’habitations recyclées à cet endroit.

Aujourd’hui, ce village abrite une communauté spirituelle de plus de 500 résidents. Chaque année, des milliers de visiteurs se rendent à Findhorn pour découvrir ces maisons pas comme les autres.