Une famille de quatre personnes vit dans un conteneur de 6 mètres : sans crédit à rembourser, voici ce que les parents ont pu changer

En Australie, un couple vit en conteneur avec ses deux enfants. Sans crédit immobilier, ils ont quitté leur travail à temps plein pour profiter de leur famille.

Ryan et Lorena sont un couple britannique parent de deux enfants, qui vit dans le Queensland, en Australie. Cette petite famille vit dans un logement pas comme les autres puisqu’elle habite dans un conteneur maritime de 6 mètres.

Ce logement peut paraître minuscule et pourtant, tout est adapté pour cette famille qui a l’habitude de vivre dans de petits espaces. Quand ils vivaient en Tasmanie, Ryan et Lorena possédaient une tiny house sur roues, qu’ils avaient construite eux-mêmes. La maison de 27 m² était composée d’une mezzanine et d’une petite terrasse.

Une famille de 4 personnes dans un conteneur

Le couple a vécu dans la tiny house pendant trois ans avant de changer. Ryan et Lorena ont décidé de vivre dans quelque chose de plus simple. Pour cela, ils ont acheté un grand terrain de 8 000 m² pour 105 000 dollars australiens, soit près de 64 000 euros. Ils ont ensuite acheté un conteneur maritime, tout comme cet homme qui a acheté un conteneur pour 2 600 euros et s'est donné 100 jours pour le rénover.

Comme on peut le voir sur une vidéo d’une visite guidée de leur maison publiée sur YouTube, l’habitation est chaleureuse et confortable. Des fenêtres ont été installées pour apporter une belle luminosité à l’intérieur du logement. La maison a été créée à partir de matériaux naturels, essentiellement du bois. Le couple a réalisé une grande partie des travaux lui-même et a fait appel à des professionnels uniquement pour le raccordement à l’électricité.

Une maison parfaitement bien aménagée

Chaque espace de la maison a été soigneusement pensé pour s’adapter au mode de vie de toute la famille. On retrouve notamment une cuisine en L équipée d’un petit réfrigérateur et d’un congélateur, d’un évier, d’une plaque de cuisson deux feux, d’une machine à café et de beaucoup de rangements. Comme le couple cuisine beaucoup à l’extérieur, la cuisine n’est pas surchargée. Ce souci d’aménager un petit espace se retrouve chez ce couple qui a transformé un silo en maison.

Crédit photo : Living Big In A Tiny House / YouTube

La salle de bain est compacte mais contient tout le nécessaire comme un meuble-lavabo, une grande douche et des toilettes sèches. Le couple dort dans un lit king-size et les enfants dans un lit gigogne. Au total, Ryan et Lorena ont payé 55 000 à 60 000 dollars australiens pour l’achat du conteneur, l’abri, la terrasse et le raccordement au réseau électrique, soit entre 34 000 et 37 000 euros.

Crédit photo : Living Big In A Tiny House / YouTube

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Un nouveau mode de vie

La famille est connectée à la nature et vit souvent à l’extérieur, où l’on trouve une grande terrasse qui prolonge l’espace de vie. Un abri de jardin a également été installé pour ajouter un espace supplémentaire où bricoler, être créatif et stocker tous les jouets des enfants. Sur la terrasse couverte, on retrouve une baignoire d’extérieur ainsi qu’une table à manger et un canapé. Le foyer extérieur est idéal pour se chauffer, cuisiner et faire griller des marshmallows.

Crédit photo : Living Big In A Tiny House / YouTube

Cette nouvelle habitation a eu un effet considérable sur le mode de vie de Ryan et Lorena. Auparavant, ils travaillaient tous les deux à temps plein et mettaient leur fille à la garderie. Dorénavant, ils ont réduit leurs dépenses car ils n’ont plus d’emprunt immobilier à payer. C'est aussi le cas de cet homme de 28 ans qui a acheté un conteneur et qui ne dépense que 20 euros par mois. Ainsi, Ryan et Lorena ont pu quitter leur travail à temps plein et passent beaucoup plus de temps en famille. Pour ces parents, le vrai luxe n’est pas d’avoir une grande maison, mais de pouvoir être présents pour leurs enfants, de les voir grandir et de passer du temps avec eux.

Par la suite, le couple a d’autres projets et aimerait creuser un puits, ce qui est extrêmement cher, pour avoir accès à de l’eau afin de cultiver des légumes et élever du bétail.