Ils achètent une maison de maître de 300 m² à 136 000 euros : avec leurs trois enfants, ils vivent depuis des années au milieu du chantier

Désireux de devenir propriétaires, un jeune couple s’est lancé dans la rénovation d’une maison à la campagne. Un défi qui a changé leur vie.

Acheter une première maison n’est pas une mince affaire. Ce ne sont pas Alexia et Pierro qui oseraient dire le contraire. Pour concrétiser ce projet, ce couple a fait l’acquisition d’un bien situé à environ 35 kilomètres de Nantes, à la campagne.

« Après quelques visites d’appartements à Nantes, nous trouvions que c'était super cher par rapport à ce qui était proposé. L’idée de retourner vivre à la campagne a alors commencé à germer », confie Pierro au Figaro Immobilier.

Ils achètent une maison de maître à 136 000 euros

Alexia et Pierro, juristes de formation, ont déniché la perle rare au cours de l’été 2019. Ils ont jeté leur dévolu sur une maison de maître de 300 m². Alors que son prix de vente était de 178 000 euros, ils ont réussi à la négocier à 136 000 euros. Une sacrée affaire qui cachait en réalité d’importants travaux de rénovation.

La propriété se trouve sur un terrain d’environ 9 000 m². Le bien comprenait aussi deux dépendances de 100 m². À l’époque, Pierro, aujourd’hui âgé de 39 ans, n’était pas effrayé à l’idée de rénover presque toute la maison. Il faut dire que ce dernier a travaillé sur des chantiers pour financer ses études.

Parmi les travaux les plus importants, on retrouve : le chauffage, la plomberie, l’électricité, le sol, l’isolation, les menuiseries, la toiture et les façades, détaille Figaro Immobilier.

Le trentenaire et son épouse ont réalisé une grande partie des travaux par leurs propres moyens. Ils ont néanmoins fait appel à des professionnels pour la pose des menuiseries et l’installation du chauffage. Cette volonté de réaliser soi-même une grande partie des travaux rappelle celle de ce couple qui a transformé une caserne en maison.

Le couple réalise une grande partie des travaux

Le hic ? Les confinements liés au Covid-19 ont retardé l’avancée des travaux. D’autant plus qu’Alexia est tombée enceinte au moment de l’achat de la maison. Bien que le logement ne soit pas terminé, les jeunes parents et leur bébé ont emménagé courant août 2021.

« À ce moment-là, il n'y avait pas de cuisine, ni d’assainissement. Nous étions obligés d’utiliser des toilettes sèches. C’était vraiment la vie de chantier », explique la mère de famille.

Les quatre années suivantes, Pierro n’a pas ménagé ses efforts. Il a poursuivi la rénovation tout en continuant à travailler à plein temps. Mais un licenciement économique a bouleversé sa routine.

Sans emploi, ce dernier a fait le choix de ne pas reprendre une activité professionnelle afin de se consacrer aux travaux de la maison.

En parallèle, Alexia a partagé leur quotidien sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, le couple assure gagner entre 2 000 et 3 000 euros par mois grâce à ses contenus en ligne.

« Nous avons 1 500 euros de charges fixes et le reste va dans les travaux. Quand certains mois sont moins remplis, nous avons nos économies qui nous permettent de compenser », détaille la jeune femme.

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Le chantier n’est pas encore terminé

Pour le moment, la maison n’est pas encore entièrement terminée. Mais il y a du nouveau : Pierro et Alexia ont accueilli deux autres enfants.

Le rez-de-chaussée de la propriété abrite une cuisine de 2 500 euros, une salle à manger, un salon, la buanderie et un espace de jeux pour les bambins. Au premier étage, on retrouve une salle de bain et trois chambres.

Crédit Photo : _alexiawhite / Instagram

« Le gros projet de l'année est d’aménager le deuxième étage, un ancien grenier, pour le transformer en suite parentale. Nous aimerions également réaliser le ravalement des façades », explique le couple.

Les propriétaires des lieux envisagent de finir les travaux avant la fin de l’année 2027. Au total, leur projet leur coûterait 286 000 euros, hors frais de notaire, dont 210 000 euros financés par un prêt bancaire.

Le couple ne compte pas s’arrêter là. Il souhaite aussi s’attaquer aux dépendances et aux extérieurs.