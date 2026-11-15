Ils achètent une caserne de pompiers abandonnée et en font une maison de 513 m² : la barre de descente trône toujours dans la salle à manger

Un couple de photographes américains a transformé une caserne de pompiers abandonnée en une incroyable maison, abritant un studio photo.

Les projets de rénovation insolites ne manquent pas. Ce couple a par exemple transformé une ancienne banque en une magnifique maison, tandis que ces Britanniques ont rendu une tour de contrôle de la Seconde Guerre mondiale habitable.

Aaron et Heather Hawes ont eux aussi jeté leur dévolu sur un bien pas comme les autres pour qu’il devienne leur cocon. Une démarche qui rappelle celle de ce couple installé dans une ancienne base de missiles transformée en maison.

Un couple achète une caserne de pompiers abandonnée

Photographes spécialisés dans les mariages, Aaron et son épouse Heather ont rénové une caserne de pompiers abandonnée pour en faire leur maison et leur lieu de travail.

Le bien est situé dans le quartier de Vandeventer, un quartier de Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis.

Le couple a acheté la bâtisse le 14 février 2013. Lors des visites, ils avaient aussitôt repéré le potentiel de cette caserne municipale. Celle-ci avait cessé d’être utilisée et était passée dans le secteur privé en 2001.

Par chance, certains gros travaux avaient déjà été réalisés, notamment la toiture. Le système de chauffage et de climatisation avait lui aussi été installé. Malgré tout, le chemin était encore long.

Crédit Photo : Aaron Hawes

Ils la transforment en une maison de 513 m²

Les Hawes ont décidé d’y aller étape par étape, d’autant qu’ils ont effectué une grande partie des travaux eux-mêmes. Et le résultat final vaut clairement le détour.

La caserne, qui s’étend sur 513 m² répartis sur deux niveaux, abrite désormais quatre chambres, trois salles de bain et une cuisine équipée. Le couple a tenu à conserver des vestiges du passé. La barre de descente des pompiers trône dans la salle à manger.

Aaron et Heather ont installé leur studio dans l’ancien garage qui accueillait autrefois deux camions de pompiers. La pièce leur sert à la fois de bureau, d’accueil pour les clients et de lieu de prises de vue.

Crédit Photo : Aaron Hawes

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Un bien original

À l’extérieur, l’ancienne caserne a conservé sa façade en brique, ce qui lui donne un véritable cachet. Les photographes ont ajouté un patio en béton, une cour et un garage indépendant pour rendre leur propriété encore plus fonctionnelle.

« Nous savions que nous ne voulions pas d'un espace standardisé ou d'une maison de banlieue ordinaire. Nous avons toujours voulu quelque chose d’original », a indiqué Heather, citée par St. Louis Magazine.

Crédit Photo : Aaron Hawes

En 2017, le couple a décidé de se séparer de son bien d’exception. Mise en vente à 425 000 dollars (environ 384 4 565 euros), l’ancienne caserne aurait finalement retrouvé preneur.