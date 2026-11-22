Après avoir vendu sa maison pour 180 000 dollars, un couple a acheté une église datant de 1905 pour l’aménager et y vivre. Les travaux sont payés avec la vente de la première maison.

Felicia Ribble, 45 ans, et Steven Geise, 34 ans, ont décidé de changer de maison pour une habitation plus atypique. Avec leurs trois enfants âgés de 16 ans, 2 ans et 4 mois, ils ont vendu leur maison de trois chambres à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, pour 180 000 dollars, soit 165 000 euros.

Le couple a ensuite trouvé sa nouvelle propriété en Pennsylvanie, et elle n’est pas comme les autres.

Une église datant de 1905

En effet, Felicia et Steven ont acheté une église datant de 1905. Au départ, il s’agissait d’une église luthérienne qui est devenue une église baptiste, et qui a fermé ses portes au début des années 1990. Le couple l’a achetée pour 53 000 dollars, soit 48 000 euros. L’intérieur était totalement détruit et il ne restait plus que la charpente.

Crédit photo : SWNS

Entrepreneur, Steven a passé toutes ses soirées après son travail à faire des travaux dans l’église pour l’aménager. Il a réparé la toiture et a aménagé l’espace afin de créer des pièces séparées. Ce projet rappelle celui d’un autre couple engagé dans la rénovation d’un manoir abandonné.

Cinq chambres et trois salles de bain

Pendant les travaux, la famille a loué une maison à 1 h 30 de route. Ce n’est pas la première fois que Steven et Felicia se lancent dans un tel projet. Ils ont déjà rénové et revendu leur première maison pour trois fois le prix auquel ils l’avaient achetée.

Crédit photo : Livin' With The Holy Homie / Facebook

Le couple souhaite faire de cette église une habitation de cinq chambres et trois salles de bain, le tout réparti sur trois étages. Steven et Felicia veulent aménager le sous-sol pour en faire un espace de divertissement, bien que Felicia pense que cet espace est hanté.

“Mon mari ne croit pas aux fantômes. Pour ma part, j’y crois absolument et je purifierai l’endroit avec de la sauge avant d’y entrer. Nous ressentons tous les deux une ambiance bizarre au sous-sol”, a-t-elle confié.

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“Une maison aussi cool que possible”

Les étages abriteront les pièces à vivre principales. Le couple souhaite également conserver les cloches de l’église.

“Nous essayons d’en faire une maison aussi cool que possible, mais aussi de lui redonner vie. L’intégralité de notre budget provient de la vente de notre ancienne maison. C’est tout ce que nous avons. Nous faisons plus de 95 % de tout nous-mêmes”, a expliqué Felicia à SWNS.

Crédit photo : Livin' With The Holy Homie / Facebook

La plomberie, l’électricité, le chauffage et la climatisation ont été confiés à des professionnels. Actuellement, le couple est en train de finaliser les travaux de la cuisine. Le projet est suivi par de nombreux internautes curieux sur les réseaux sociaux et pourrait donner envie à d’autres personnes de se lancer dans la rénovation.