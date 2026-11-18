Alors qu’ils rénovaient leur manoir abandonné, un incendie a provoqué de lourds dégâts. Résultat : la facture des travaux a explosé, dépassant largement leur budget initial.

Qui n’a jamais rêvé de posséder un manoir pittoresque digne d’un roman ? Dimitri et David Petitpas ont fait de ce rêve une réalité.

Le hic ? Le couple a vécu une mésaventure dont il se serait bien passé alors qu’il rénovait sa propriété. Un incident qui pourrait lui coûter très cher, rapporte Figaro Immobilier.

Ils tombent sous le charme d’un manoir

Férus d’histoire, Dimitri, un avocat, et son compagnon David, un professeur de littérature franco-britannique, espéraient devenir propriétaires d’un château.

En parcourant Leboncoin, les deux hommes sont tombés sur une annonce qui a attiré leur attention : un manoir datant de 1890 situé à Egmont, en Eure-et-Loir, était à vendre.

D’une superficie de 350 m², cette vieille bâtisse, qui ne manque pas de caractère, est nichée au milieu de deux hectares de forêt.



Crédit Photo : manoir_egmont_renovation / Instagram

Abandonnée depuis une vingtaine d’années, la demeure n’attendait plus que ses nouveaux propriétaires. Dimitri et David ont su que cette propriété serait la leur dès la première visite.

« Le mélange de briques rouges avec ce style un peu néoclassique, gothique, victorien. Nous n’avions jamais vu ça », se souvient Dimitri dans les colonnes du Figaro Immobilier.

Ils déboursent 330 000 euros pour en devenir propriétaires

Dans un premier temps, le couple a formulé deux offres, mais celles-ci ont été refusées par les vendeurs. La situation se débloque en juillet 2025, lorsqu’un accord est trouvé.

« Le diagnostic mérule était positif. Dans l’imaginaire collectif, c’est un truc à fuir, mais pas pour nous ! Nous avons donc demandé aux vendeurs de déduire du prix le traitement de la mérule. Ils ont accepté », explique Dimitri.

Les jeunes gens sont devenus propriétaires du manoir le 20 septembre 2025, après avoir déboursé 330 000 euros.

Crédit Photo : manoir_egmont_renovation / Instagram

Sans réelle surprise, le bâtiment avait besoin d’un bon coup de rénovation pour devenir habitable. Pour cela, Dimitri et David avaient prévu une enveloppe comprise entre 150 000 et 250 000 euros.

Bien qu’ils réalisent une grande partie des travaux eux-mêmes, les époux ambitionnaient d’emménager courant février 2026 et de tout finir à l’été pour célébrer leur cérémonie de mariage sur le domaine.

Depuis, ils partagent l’avancée du chantier sur les réseaux sociaux, où ils comptent plus d’un million d’abonnés sur Instagram.

Mais tout ne s’est pas passé comme prévu…

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Un incendie fait exploser le budget des travaux

Alors que le couple achevait le traitement contre la mérule, il a appris une terrible nouvelle le soir même : un coup de téléphone des forces de l’ordre lui a annoncé qu’un incendie était en train de ravager le manoir.

« Malheureusement, comme le manoir était isolé au milieu de son terrain, le temps que quelqu'un voie le feu et que les pompiers arrivent, la charpente était déjà presque totalement effondrée », confient les principaux concernés.

À l’époque, le petit château a été recouvert d’échafaudages. Les propriétaires ont également dû se tenir à l’écart en attendant que les experts découvrent l’origine du feu.

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Le couple a repris le chantier en octobre 2026. Mais le montant des travaux est aujourd’hui estimé à 1,3 million d’euros. L’assurance pourrait appliquer une décote de vétusté de 30 %, ce qui laisserait donc 390 000 euros à la charge des propriétaires.

Face à cette situation, Dimitri et David attendent les conclusions de l’expertise judiciaire. Si la responsabilité d’un artisan est prouvée, son assurance pourrait prendre en charge la totalité des dégâts.

Malgré les problèmes, les époux continuent de garder le moral. Ils ont même quitté leur emploi pour se consacrer à la rénovation de leur bâtisse. Ils espèrent enfin terminer la rénovation en 2028. Ce chantier de longue haleine rappelle celui d’une famille qui rénove depuis des années une maison de maître.