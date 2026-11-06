Pour vivre à deux, ils font construire deux tiny houses jumelles plutôt qu'une grande maison sur roues : à l'étage de l'une, on marche sur un filet

Pour se loger et avoir plus d’espace et de mobilité, un couple français a fait construire deux tiny houses jumelles au lieu d’une grande maison. Un choix astucieux.

Les tiny houses sont de plus en plus populaires, mais elles ont un inconvénient. Elles sont petites et bien qu’elles soient bien aménagées, l’espace intérieur est réduit. Alors au lieu d’avoir une seule maison pour deux personnes, Fanchon et Gabriel, un couple français, ont eu l’idée de faire construire deux tiny houses jumelles.

Les deux tiny houses ont la même taille mais ne sont pas agencées de la même façon. Ce choix de vivre en petit rappelle celui d’un autre couple, à l’origine d’un village de tiny houses en Allemagne.

Des petites maisons mobiles

Si Fanchon et Gabriel n’ont pas choisi une maison mobile XXL, c’est parce que ce type de maison est moins facile à transporter et à déplacer et est généralement très coûteux.

En optant pour deux petites maisons jumelles sur roues, le couple a fait des économies et peut plus facilement les transporter. Comme les tiny houses traditionnelles, elles ont une charpente en bois, un bardage simple et des toits légèrement inclinés. Elles ont été construites par l'entreprise La Tiny House.

Une maison colorée

L’intérieur de la première maison est coloré, avec un mobilier bohème composé de coussins, de tapis et de poufs confortables. On retrouve une baie vitrée avec trois grandes fenêtres, ce qui offre une vue imprenable sur l’extérieur depuis le salon. Ce dernier est légèrement surélevé sur une plateforme dotée d’un rangement extérieur.

Crédit photo : La Tiny House

La cuisine est également colorée et est équipée d’un plan de travail avec une rallonge rabattable, de nombreuses étagères et des crochets fixés au mur pour le rangement. La chambre principale se trouve au-dessus de la salle de bain sur une mezzanine, tandis qu’une seconde mezzanine plus petite sert de rangement.

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Un plancher suspendu

La deuxième maison revisite le concept des doubles mezzanines. Un filet tissé a été installé pour relier les deux espaces à l’étage. On trouve donc un plancher suspendu sur lequel il est possible de marcher ou de se détendre. Cette technique permet d’agrandir la surface habitable des mezzanines.



Crédit photo : La Tiny House

Ainsi, si le couple a deux maisons, ces dernières ne forment qu’une seule habitation pratique, qui peut être facilement transportée à l’arrière d’une voiture. L’option idéale pour voyager tout en gardant son petit confort.