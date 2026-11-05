Ils rentrent du Canada avec l'envie de vivre dans une tiny house et rachètent un ancien camping de 16 000 m² en Bavière : c'est le premier village de ce genre autorisé en Allemagne

Après avoir découvert le concept des tiny houses au Canada, deux étudiants ont transformé un ancien camping en un village de mini-maisons, en Allemagne.

Le Tiny House Village de Mehlmeisel, situé dans le Fichtelgebirge en Allemagne, a été créé en 2017 par Steffi Beck et Philipp Sanders, un couple originaire de Munich. Ils ont découvert le concept des tiny houses, ces petites maisons qui offrent tout le confort des habitations traditionnelles dans peu d’espace, lors d’une année de “work and travel” au Canada.

Fascinés par l’idée de vivre dans une toute petite maison, Steffi et Philipp ont construit leur propre tiny house à leur retour, en 2016.

Un village de tiny houses

Par la suite, ils ont décidé de créer un village entier de tiny houses. Pour cela, ils devaient d’abord trouver l’emplacement idéal. Ils ont découvert les monts Fichtel et ont acheté un ancien camping à Mehlmeisel. Sur ce terrain de plus de 16 000 m², 37 emplacements étaient autorisés pour des maisons d’une superficie de 50 m² et de 4,50 mètres de haut maximum.



Crédit photo : Tiny House Village

Au départ, le village était occupé par une maison et deux habitants. Deux ans plus tard, plus de 40 habitants vivaient dans le village composé de plus de 25 tiny houses. En plus des maisons individuelles, les habitants peuvent profiter d’une maison commune, d’un garage et d’une grange, comme l'indique le site du Tiny House Village.

Les clients affluent

S'il existe d'autres projets similaires dans le monde, comme ce terrain vague transformé en village de tiny houses pour seniors en difficulté, il s’agit du premier village de ce genre autorisé en Allemagne. En plus de cela, Steffi et Philipp géraient un hôtel de mini-maisons, le Tiny House Hotel, qui permettait d’héberger des voyageurs dans trois maisons au design unique.



Crédit photo : Tiny House Village

Les clients sont nombreux à être attirés par ces logements pas comme les autres. On y retrouve des personnes de tous horizons comme des informaticiens, des indépendants, un retraité ou encore un chef pâtissier. Pendant les vacances, le taux d’occupation du village atteint les 90%. Si de nombreuses personnes aimeraient s’installer définitivement dans ces tiny houses, Steffi et Philipp ont déjà refusé plusieurs candidatures.

“Beaucoup ont des idées assez idylliques sur la vie quotidienne ici. Certains locataires potentiels pensaient même que Steffi et moi serions leurs majordomes”, a déclaré Philipp.

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Un village qui évolue

Au fil du temps, les responsables du village ont eu des idées pour l’améliorer. Ils ont voulu fonder une association avec les habitants pour créer une école maternelle ou en forêt, un jardin de permaculture ainsi que des événements comme des ateliers, des séances de lecture et des cours de danse. Cette dimension collective se retrouve aussi dans un projet de village pour jeunes femmes quittant leur famille d’accueil, qui associe logement et accompagnement vers l’autonomie.

Vendu en mai 2021 à Tiny House Village GmbH, le village est depuis géré par cette société, que Steffi et Philipp ont quittée à l’été 2022 pour vivre dans une autre communauté de mini-maisons à Hüttstadl. Bien qu’ils soient partis, Steffi et Philipp gardent toujours un œil sur leur village de tiny houses et sur leurs habitants, heureux de vivre dans cette communauté unique.