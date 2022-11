Quel canapé choisir en fonction de son style déco ?

Le choix d’un canapé est délicat car il s’agit du meuble que l’on remarque en premier dans une pièce. Au-delà de la forme, de la matière, vous ne devez pas oublier votre style déco préféré ou le plus adéquat avant de choisir votre canapé. Voici quelques astuces pour faire les meilleurs choix.

Crédit photo : Alinea

Choisissez un canapé aux tons froids pour un style nordique

Le style nordique mixe parfaitement les couleurs froides telles que le bleu clair et le blanc. Choisissez donc un canapé aux couleurs claires avec des pieds en bois. L’ensemble s’accorde très bien avec ce style déco. Pour rendre la pièce plus cosy, vous pouvez ajouter à votre canapé quelques coussins aux couleurs froides. Sachez que c’est à vous de choisir un canapé qui s’adapte parfaitement à votre appartement. Si vous optez pour un canapé trop petit dans un grand espace, le canapé ne sera pas mis en valeur. À l’inverse, si vous mettez un canapé trop grand dans un petit appartement, la pièce donnera un aspect plus petit. Pensez donc à ajuster selon la taille de la pièce.

Choisissez un canapé en cuir pour un style campagne

Le canapé en cuir est probablement l'un des meubles les plus en vogue dans les intérieurs au style "campagne". Vous pouvez opter pour le cuir marron pour apporter du cachet. Ce dernier s’accorde très bien avec ce type de style. Veillez à ce que le canapé soit imposant. Ainsi, il pourra devenir le meuble central de votre appartement.

Pour donner un aspect chaleureux à la pièce, vous pouvez ajouter à votre canapé en cuir quelques cousins aux teintes neutres. Mais si vous n’appréciez pas le cuir, n’hésitez pas à choisir un canapé en simili cuir.

Choisissez un canapé aux couleurs neutres pour un style contemporain

Le style contemporain mixe les tons neutres comme le blanc, le gris, le noir, etc. En réalité, ce style déco s'accommode avec les angles et les lignes d’une pièce. C’est pourquoi vous devez choisir un canapé aux lignes droites et aux angles définis.

Pour affirmer ce style déco, optez pour une teinte neutre avec quelques coussins aux tons neutres. Si vous voulez donner du cachet et de la couleur à votre pièce, vous pouvez ajouter du mobilier aux teintes dorées ou argentées.

Choisissez un canapé en velours pour un style vintage

Pour adopter le style rétro, misez sur le canapé en velours. En vue d'ajouter de l’originalité à votre meuble, vous pouvez choisir des teintes comme le vert sapin ou le bleu canard. Ces couleurs foncées s’accorderont très bien avec votre style déco.

Choisissez des canapés aux angles arrondis pour rappeler ce style déco. Mais si vous voulez casser le style, vous pouvez choisir un canapé aux angles définis. Pour rendre votre espace plus cosy, ajoutez à votre canapé quelques coussins aux tons jaunes ou blancs.

Choisissez un canapé aux couleurs chaudes pour un style ethnique

Le style ethnique joue avec les couleurs caramel, marron ou belge afin de rappeler le ton du bois. Vous pouvez donc opter pour des canapés dans ses couleurs. Pour rappeler l’esprit nature, optez pour un canapé en tissus avec quelques coussins aux motifs ethniques.

Il est aussi intéressant de miser sur un canapé aux détails en corde tressée car toutes les matières naturelles permettent de rappeler ce type de style déco. Pour rendre votre pièce plus originale et unique, un canapé aux teintes vives sera idéal.

Choisissez un canapé en matières naturelles pour un style bord de mer

Pour mettre en valeur ce style déco, orientez-vous vers un canapé conçu à partir des matières naturelles comme le bois, le lin, etc. Quelques coussins de couleur belge seront parfaits pour mettre en valeur votre meuble. Si vous désirez accentuer le style bord de mer, pourquoi ne pas miser sur un canapé aux inspirations marinières ? Et si vous adorez les meubles plus neutres, un canapé blanc est exactement ce qu'il vous faut.

Vous savez à présent choisir un canapé selon votre style déco. N'oubliez surtout pas de mesurer la taille de votre pièce avant votre choix final.