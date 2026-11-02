Il reprend à 20 ans le château de sa famille vieux de plus de 400 ans sans un sou : pour payer la toiture, il loue sa grange aux caravanes l'hiver

En Normandie, Hugues de Bonardi est le propriétaire d’un château familial vieux de plus de quatre siècles. Alors qu’il n’avait pas d’argent, il a tout fait pour sauver ce domaine.

Hugues de Bonardi est un homme âgé de 79 ans qui a une passion pour le patrimoine, la nature et la culture. Il est propriétaire d’un château familial situé à Boisset-les-Prévanches, en Normandie.

Ce domaine est vieux de plus de quatre siècles et a été construit entre 1600 et 1604. Au départ, il devait servir de pavillon de chasse familiale. Au fil des années, ce château a été cédé de génération en génération, jusqu’à revenir à Hugues de Bonardi.

Un domaine de 90 hectares

90 hectares de terrain se trouvent autour de ce château. On y retrouve des jardins à la française, un arboretum, des jardins à l’anglaise ainsi que d’anciens bâtiments qui ont été restaurés au fil des années. L’architecture de ce château est remarquable puisqu’à l’ouest se trouvent deux tourelles carrées, et à l’est deux tourelles rondes.

Crédit photo : Manoir des Prévanches / Facebook

Selon Paris Normandie, les proportions du château sont également originales et peu ordinaires puisque la façade a les mêmes dimensions que la toiture du bâtiment.

Un château chargé d’histoire

Cette demeure est riche en histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les occupants allemands ont réquisitionné le château et la famille qui en était propriétaire a été reléguée au premier étage. Après la guerre, la grand-mère d’Hugues de Bonardi a refusé de faire des travaux, persuadée que son fils, disparu au combat et jamais retrouvé, reprendrait un jour le domaine.

Finalement, en 1975, Hugues de Bonardi a repris le château. Âgé de 20 ans, il n’avait cependant aucun sou en poche pour l’entretenir. Malgré cela, il en est devenu le propriétaire, comme cet homme qui a acheté un château médiéval en ruine et a passé 10 ans à percer ses secrets.

La suite après cette vidéo

Il sauve le château familial

Pour sauver la demeure familiale, Hugues de Bonardi a répondu à une annonce d’hivernage de caravanes dans une grange afin de gagner de l'argent. L’argent qu’il a reçu lui a permis de payer les travaux de la toiture du château.

Crédit photo : Manoir des Prévanches / Facebook

Par la suite, Hugues de Bonardi a eu de nombreuses idées pour embellir le domaine. Il a créé un grand arboretum en y plantant des « arbres curieux », dénichés lors de ses voyages et de ses visites dans les foires aux plantes. L’ancienne porcherie du domaine est devenue un bureau traiteur et les arbres morts ont été réutilisés pour faire des sculptures qui ornent la salle de réception.

Après une tempête en 1999, la grange qui servait de salle de réception a été détruite. Hugues de Bonardi l’a alors reconstruite en s’inspirant de l’architecture mongole et a créé un grand espace capable d’accueillir jusqu’à 300 personnes. Aujourd’hui, cette salle peut être louée pour des mariages.

Tout au long de l’année, la vie au château est rythmée par des expositions, des concerts et des rencontres culturelles ouverts au public. Si Hugues Bonardi n’a pas d’enfant, il sait que le château sera transmis à l’un de ses neveux et restera encore longtemps dans la famille.