Il achète un château médiéval en ruine en moins de 24 heures et passe 10 ans à percer ses secrets

Il y a dix ans, un homme a acheté sur un coup de tête un château médiéval en ruine dans le Loiret. Une propriété qui s’est avérée être un véritable terrain d’exploration.

Les châteaux ont le vent en poupe auprès des acheteurs.

Récemment, 300 femmes se sont unies pour racheter un château dans le sud de la France. En 2016, Florian Renucci, passionné d’architecture médiévale, a lui aussi franchi le pas en s’offrant une vieille bâtisse en ruine.

Aussi fou ce que cela puisse paraître, il en est devenu le propriétaire en moins de… 24 heures. Interrogé par nos confrères de France 3 Régions, il revient sur son incroyable parcours.

Il achète un château sur un coup de tête pour percer ses secrets

Il y a dix ans, Florian Renucci a fait l’acquisition du château médiéval de Mez-le-Maréchal, situé sur la commune de Dordives, dans le Loiret, à seulement une heure de Paris. Sur le papier, le domaine était loin de faire rêver en raison de son mauvais état.

« Quand je l'ai acheté, il était dans un état laissé il y a six siècles, après les destructions du XVe siècle ! », raconte ce fan d’histoire.

À travers cet achat, ce maître d’oeuvre souhaite percer les secrets de cette bâtisse chargée de souvenirs.

Crédit Photo : ADM

« On ne peut pas restaurer une ruine sans la comprendre. La première étape, c'est de la cristalliser, c'est-à-dire stopper sa dégradation », explique-t-il.

C’est pour cette raison que le chercheur a créé, en 2018, l’association de recherche archéologique et historique Les Amis du Mez. Elle réunit spécialistes et bénévoles autour de l’étude du château de Mez-le-Maréchal.

La suite après cette vidéo

Une aventure riche en découvertes

Depuis 10 ans, l’équipe a ainsi découvert que le premier propriétaire connu était Robert III Clément, seigneur du Mez et figure proche du pouvoir royal de l’époque. Il a notamment été le précepteur du futur roi Philippe Auguste.

Crédit Photo : ADM

Mais ce n’est pas tout. Cette forteresse aurait peut-être inspiré le Louvre médiéval, construit à Paris sous Philippe Auguste.

« On ne sait pas encore s'il est antérieur, mais il pourrait bien avoir été une sorte de prototype du Louvre médiéval », détaille Florian Renucci à nos confrères.

Les découvertes ne s’arrêtent pas là. Parmi les reliques du passé mises au jour, on retrouve des fragments de céramique, des boules en pierre ou encore des éléments métalliques.

« Chaque couche de terre raconte une époque différente. Plus on descend, plus on remonte le temps », indique Emmanuel, président de l'association.

Crédit Photo : ADM

Par ailleurs, les artisans utilisent les techniques médiévales pour remplacer les éléments manquants.

Vous l’aurez compris, ce chantier, lancé il y a une décennie, ne consiste pas seulement à restaurer le château : il permet aussi faire ressurgir son histoire passionnante.

Une belle aventure pour celles et ceux qui aiment remonter le temps.