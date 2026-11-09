Elle se tracte derrière une voiture et offre 36 m² : à l'intérieur, cette maison sur roues a tout d'un appartement

Vous êtes à la recherche d’une tiny house que vous pourrez transporter tout en ayant l’espace nécessaire pour vivre confortablement au quotidien ? Voici un modèle à ne pas manquer.

Les tiny houses offrent tout le confort d’une maison traditionnelle dans un petit espace. En plus d’être chaleureuses et confortables, elles sont souvent vendues à un prix abordable. Certaines tiny houses sont également sur roues, ce qui est un avantage non négligeable si vous aimez voyager tout en ayant votre petit confort avec vous. Dans ce cas de figure, vous pouvez partir à l’aventure en tractant votre maison derrière votre voiture.

Si vous êtes à la recherche d’une tiny house de ce type, ne manquez pas la Knoll, construite par l’entreprise Backcountry Tiny Homes. D’une longueur de 11,6 mètres et d’une largeur de 3 mètres, cette petite maison a une superficie d’environ 36,2 m².

Voyager avec sa tiny house

L’extérieur de la maison est composé d’un mélange bicolore de métal et de bardage à couvre-joints, ainsi que d’un toit métallique. L’intérieur de cette tiny house ressemble davantage à un spacieux appartement. On retrouve du lambris peint, des boiseries naturelles et un sol en vinyle, avec quelques touches de couleur pour égayer l’intérieur et donner un côté chaleureux à cette maison sur roues.



Crédit photo : Blackcountry Tiny Homes

Le séjour et la cuisine ouverte sont très spacieux. Dans le séjour, on retrouve un grand canapé-lit en L pour deux personnes, un meuble TV, une bibliothèque et un placard. La cuisine est équipée d’un évier en inox avec robinet extractible, d’un réfrigérateur-congélateur, d’un plan de travail en bois, d’un bar et de nombreux rangements.

Une maison parfaitement équipée

Une salle de bain est attenante à la cuisine. Elle est équipée d’une douche, d’un lave-linge séchant, d’un lavabo et de toilettes à incinération. Comme son nom l’indique, ces toilettes transforment les déchets en cendres.



Crédit photo : Blackcountry Tiny Homes

La chambre principale se trouve à l’opposé du salon et est située dans la partie surélevée de la tiny house. Accessible après quelques marches, elle est composée d’un lit double, d’un bureau et d’une petite chaise. De nombreux rangements sont disponibles dans cette pièce qui a une belle hauteur sous plafond et permet de se tenir debout. On retrouve cette recherche d’espace dans un village de 22 tiny houses en Oregon, avec des mezzanines et des rangements ingénieux.

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Une tiny house pour 145 000 euros

Depuis la chambre, il est possible d’accéder à une petite mezzanine qui peut accueillir une personne supplémentaire. Cette tiny house est idéale pour les couples ou les petites familles. Ce modèle est proposé à 150 000 euros. Il est également disponible non meublé pour 142 000 euros ou en version brute pour 75 000 euros.



Crédit photo : Blackcountry Tiny Homes

Pour l’utiliser, vous aurez besoin d’un permis adapté afin de circuler sur la voie publique. Si vous êtes intéressé par cette belle maison pas comme les autres, contactez directement l’entreprise.