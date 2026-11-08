Il dessine un village de 22 tiny houses en Oregon : à l'intérieur, plans de travail en quartz, lave-linge et chambre en mezzanine

En 2019, Jesse Russell a fondé l'entreprise Hiatus Homes pour concevoir des quartiers de maisons écoresponsables

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Hiatus Homes

Dans l’Oregon, aux Etats-Unis, Jesse Russell a créé un village de 22 tiny houses baptisé “Hiatus Homes”, conçu selon des normes de performance énergétiques ultra-élevées.

De la télé-réalité à l’immobilier, il n’y a qu’un pas que Jesse Russell s’est décidé à franchir il y a plusieurs années. Originaire de l’Oregon, dans le nord-ouest est des Etats-Unis, Jesse Russell a d’abord mené une carrière de producteur de télé-réalité à Los Angeles, travaillant notamment pour l’émission télévisée américaine “Tiny House Nation”.

Le premier projet en 2019

Inspiré par ce mouvement de réduction de l'empreinte immobilière, il est revenu à Bend, dans l’Oregon, pour construire sa première petite maison autonome, surnommée la "Hiatus Home".

Face au manque de logements abordables, il a collaboré étroitement avec la municipalité de Bend pour faire évoluer les codes de l'urbanisme. En 2019, il a inauguré Hiatus Benham, le tout premier quartier officiel de cottages regroupés de la ville.

Hiatus HomesCrédit photo :Hiatus Homes

Situé dans le quartier d'Old Farm à Bend, il s'agit de leur premier "pocket neighborhood" (quartier de poche). Ce développement comprend 22 cottages de 55,5 mètres carrés, disposés en grappes autour d'espaces verts communs, de jardins partagés et de sentiers pédestres, reléguant le stationnement en périphérie pour favoriser la vie communautaire.

Des maisons certifiés “Zero Energy Ready”

Hiatus Homes est alors devenu un promoteur immobilier innovant basé à Bend, dans l'Oregon, spécialisé dans la conception et la construction de petites maisons écoénergétiques (tiny homes) et de quartiers de cottages durables. L'entreprise s'est fait connaître en répondant à la crise du logement grâce à des habitats intelligemment agencés, allant généralement de 46 à 111 m², certifiés Zero Energy Ready.

Conçues selon des normes de performance ultra-élevées (souvent notées 10/10 en score énergétique), leurs habitations intègrent des technologies durables comme des cuisines à induction, des pompes à chaleur performantes, et sont prêtes à être équipées de panneaux solaires.

Hiatus HomesCrédit photo : Hiatus Homes

Leurs plans (studios et modèles à 2 chambres) intègrent des rangements ingénieux, des escaliers-tiroirs, des mezzanines et des plafonds voûtés pour maximiser la lumière naturelle et la sensation de volume. En plus de développer leurs propres quartiers, le promoteur vend des plans d'ADU constructibles à l'échelle nationale et propose des services de faisabilité pour les propriétaires souhaitant bâtir une petite extension sur leur propre terrain.

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D’autres projets en cours

Sept ans après, “Hiatus Benham” a su créer une véritable petite communauté, permettant à Hiatus Homes de se développer. Fidèle à sa croissance, Hiatus Homes s'est étendu au-delà de Central Oregon en lançant un projet de tiny homes de plain-pied et haut de gamme sur la côte de l'Oregon, spécialement adapté aux seniors.

En 2026, le promoteur immobilier connaît une activité intense dans l'Oregon avec la concrétisation de plusieurs projets majeurs, marquant une transition importante vers le concept de "missing middle housing" (des logements de taille intermédiaire adaptés aux petits ménages).

On peut citer le “Hiatus Ninth”, projet phare du promoteur en ce moment. Situé dans le quartier de Midtown à Bend, ce lotissement introduit le concept innovant de "Twinhomes". Neuf bâtiments composés chacun d'une habitation principale d'une chambre connectée à une unité d'habitation accessoire (ADU) indépendante au-dessus d'un grand garage. La construction de la maison témoin s'est achevée et les premières livraisons de maisons sont estimées pour l'automne 2026. La commercialisation est activement lancée.

Enfin, le projet “Hiatus Rossevelet”, situé à quelques pas du quartier prisé d'Old Mill District et de la rivière Deschutes, vient d'être complété en 2026. Il s'agit d'une déclinaison haut de gamme comprenant une maison principale dotée de deux suites parentales à l'étage et d'une ADU totalement indépendante de près de 56 mètres carrés. Comme toutes les créations de Jesse Russell, ce projet est certifié Net Zero Ready avec garage équipé pour recharge de véhicule électrique et systèmes d'aération ERV à haute performance énergétique.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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