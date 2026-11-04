Il achète un silo à grains pour y ranger ses outils de jardin : après 18 mois de travaux, il y vit avec sa femme

Aux États-Unis, des jeunes mariés ont décidé de vivre dans un silo à grains. Ils l’ont totalement aménagé pour le transformer en une maison chaleureuse et confortable.

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Le silo à grains

Christoph Kaiser et Shauna Thibault se sont mariés en 2016. Elle est alors styliste et lui architecte, et tous deux ont décidé de vivre à Phoenix, mais pas dans n’importe quel logement. En effet, le couple n’a pas opté pour un traditionnel appartement, mais pour un silo à grains.

Tout a commencé lorsque Christoph a acheté un silo à grains pour y ranger ses outils de jardin. À l’approche de son mariage, le couple a finalement décidé de transformer ce silo en mini-maison, pour créer le logement de leurs rêves. Pour cela, Christoph a commencé à élaborer des plans avec son cabinet d’architecture et de design.

“Je crois que nos amis et notre famille étaient plutôt sceptiques quand ils ont appris que nous allions tenter de vivre dans un silo à grains. Mais nous, on adore ! Ce n’est pas juste une expérience. Vivre dans un petit espace a quelque chose de si simple. Cela apaise l’esprit en quelque sorte”, a confié Christoph au média Today.

Aménager le silo à grains

Le projet a duré environ 18 mois et a connu quelques interruptions alors que le couple faisait des économies pour investir davantage dans le silo. Christoph s’est heurté à des difficultés pour aménager le logement. En effet, comme le silo est rond, il paraissait impossible de le meubler, car tous les meubles étaient à angle droit.

L'intérieur du siloCrédit photo : Today

L’architecte a finalement opté pour une solution radicale en construisant tout lui-même, des placards de cuisine aux portes. Comme eux, d'autres personnes ont eu l'idée d'aménager un lieu insolite en logement, comme cette femme qui a transformé une vieille citerne en maison.

Des obstacles dans la construction

Le couple a été confronté à une autre difficulté lorsqu’une tempête s’est abattue sur le silo. L’eau s’est infiltrée par les portes et les habitants ont dû tout réaménager pour rendre leur logement étanche. Au final, trouver des solutions pour leur maison les a rapprochés.

“Nous avons beaucoup appris sur notre dynamique et notre façon de travailler et d’accomplir les choses. Je pense qu’une certaine intimité s’impose aux gens lorsqu’ils se trouvent au même endroit. Il est impossible de se séparer. Cela oblige à affronter davantage les problèmes et cela renforce vraiment les liens”, a confié le couple.

La suite après cette vidéo

Le silo à grainsCrédit photo : Today

Un silo aménagé en une confortable maison

Aujourd’hui, le silo à grains est parfaitement habitable, tout comme ce wagon de train vieux de 131 ans qui a été transformé en logement. En bas du silo, on trouve un salon avec une table pour manger et une cuisine spacieuse entièrement équipée. Une mezzanine a été construite pour installer un grand lit et de nombreux placards de rangement. On trouve également une salle de bain et un escalier pour rejoindre la mezzanine. L’aménagement en hauteur se retrouve aussi dans ce village de tiny houses au Canada, où les logements sont répartis sur deux niveaux.

La chambre sur la mezzanineCrédit photo : Today

Le silo est équipé d’une immense porte vitrée sur roulettes qui donne un accès direct au jardin et ajoute de l’espace et de la lumière au logement.
Finalement, même s’ils ont dû apprendre à vivre avec beaucoup moins de choses, Christoph et Shauna ne changeraient leur façon de vivre pour rien au monde.

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Tiny house États-Unis

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d’un master 2 en journalisme, Lisa Guinot compte cinq ans d’expérience en presse écrite et web. Chez Demotivateur, elle couvre l’actualité généraliste, les sujets de société et la vie pratique, ainsi que l’environnement et la cause animale.

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