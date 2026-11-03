Il achète un wagon de train vieux de 131 ans pour 9 000 euros et le transforme en logement : voici combien les voyageurs paient la nuit

En Angleterre, un homme a restauré un vieux wagon en un logement incroyable. Curieux de dormir dans un wagon d’époque, les clients sont nombreux à s’intéresser à ce logement.

Nigel Brooke est un designer à la retraite âgé de 68 ans. Il vit dans une ancienne gare en Angleterre, à Saddleworth, dans le Grand Manchester. Il a acheté cette station dans les années 1980, alors qu’il avait une trentaine d’années, et reconnaît avoir eu de la chance “d’acquérir un si beau bâtiment historique ancien”.

Par la suite, Nigel Brooke a acheté un ancien wagon de chemin de fer datant de 1895. Il s’agit d’un wagon de la Great Western Railway, vieux de 131 ans. Il circulait sur une ligne de chemin de fer métropolitaine avant d’être mis hors service en 1940.

Il transforme un vieux wagon en logement

Nigel Brooke a acheté cette voiture de train au prix de 9 000 euros. Il a transformé ce vieux wagon en un logement, disponible sur Airbnb. Cet hébergement, situé dans une ancienne gare, est unique et permet aux voyageurs de passer la nuit dans un wagon d’époque.

Crédit photo : Airbnb

Pour transformer ce wagon en logement luxueux, de gros travaux ont été faits. Au total, Nigel Brooke a dépensé plus de 32 000 euros pour rénover le wagon. Il n'est pas le seul à avoir eu cette idée. C'est aussi le cas d'un homme qui a acheté un wagon vieux de 120 ans et qui l'a transformé en logement de 18 m², également disponible sur Airbnb.

La rénovation du wagon

L’extérieur de la voiture a été repeint avec les couleurs d’origine, provenant de plans ferroviaires historiques. À l’intérieur, un papier peint d’époque a été installé, ainsi qu’un lit, un poêle, des meubles et des rideaux. Malgré l’âge du wagon, une grande partie de la charpente en chêne était en bon état et a été gardée.

“J’ai dû démonter soigneusement chaque pièce pourrie, la reproduire et la reconstruire en utilisant les éléments d’origine”, a expliqué Nigel Brooke.

Crédit photo : Airbnb

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Les clients adorent le logement

Le logement est désormais disponible sur Airbnb au prix de 230 euros la nuit. Cet hébergement insolite plaît beaucoup aux clients et est devenu une référence sur la plateforme de réservation.

“Les gens l’adorent, cet endroit est chargé d’histoire. C’est un endroit magnifique”, a confié Nigel Brooke.

Crédit photo : Airbnb

Par la suite, le propriétaire du wagon souhaite élargir son offre en transformant l’ancienne salle d’attente de la gare en espace supplémentaire, pour permettre aux personnes qui louent le wagon d’accueillir des invités. Un nouveau projet qui risque de ravir les voyageurs !