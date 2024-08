Les derniers mots prononcés par Matthew Perry, avant sa mort, en disent long sur sa souffrance et son addiction

Impliqué dans la mort de Matthew Perry, son assistant personnel a révélé lors de l’enquête quels ont été les derniers mots de l’acteur de Friends, juste avant son décès. Des mots révélateurs.

Les circonstances de la mort de Matthew Perry, survenue le 28 octobre 2023 à Los Angeles, se précisent de plus en plus. Le 15 août dernier, la police avait annoncé avoir arrêté cinq personnes, dont l’assistant personnel de l’acteur, deux médecins et une dealeuse surnommée, par le tout Hollywood, la “reine de la kétamine”.

L’autopsie avait alors révélé que le décès de l'acteur était le résultat d’une importante consommation de kétamine, un médicament que l'intéressé utilisait pour traiter la dépression. Seulement voilà, les enquêteurs se sont penchés sur la façon dont Matthew Perry avait pu se procurer ce psychotrope puissant en plus grandes doses. Et il s'avère que l’enquête a débouché sur un grand coup de filet contre un réseau de trafic de drogues et de médicaments.

Crédit photo : Cover Images / Roger Wong

Désormais, la place est aux aveux !

L’assistant personnel de Matthew Perry est celui qui a découvert le corps sans vie de l’acteur de Friends. C’est également lui qui procurait de grandes quantités de kétamine à l’interprète de Chandler Bing. Selon le dossier d’accusation, il réalisait lui-même régulièrement les injections de kétamine “en dehors du cadre habituel d’une pratique professionnelle et sans but médical”.

Les derniers mots de Matthew Perry

Le jour de sa mort, Matthew Perry a reçu pas moins de trois injections de kétamine, dont la dernière lui a été fatale. Il était justement assis dans son jacuzzi lorsque son assistant lui a administré cette troisième piqûre. Une dose réclamée par l’acteur, comme le révèle objet de ses derniers mots adressés à son assistant personnel :

“Injecte-moi une grosse dose” (derniers mots prononcés par Matthew Perry)

Après lui avoir injecté cette troisième dose, il est parti faire des courses, laissant le comédien seul chez lui. C’est à son retour qu’il l’a retrouvé inanimé face contre terre dans ce même jacuzzi. Une bien triste fin pour un acteur qui a passé sa vie à faire sourire les autres.

Crédit photo : Theo Wargo / AFP

L’enquête a également révélé que les personnes arrêtées savaient très bien ce qu'elles faisaient et cherchaient à tirer profit de la situation, au détriment de la santé de Matthew Perry. De septembre à octobre 2023, l’acteur aurait ainsi déboursé 55 000 dollars pour 20 flacons de kétamines.

Au cœur de l’enquête se trouve Jasveen Sangha, alias la "reine de la kétamine". Si cette dernière encourt la prison à perpétuité, elle a choisi de plaider non-coupable, au même titre que le médecin Salvador Plasencia, lui aussi impliqué. En revanche, son assistant personnel et un certain Eric Fleming, individu ayant servi d’intermédiaire, ont plaidé coupable dans cette affaire qui met en lumière l’envers, peu glorieux, du décor hollywoodien.