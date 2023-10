Décès de Matthew Perry : ses co-stars de “Friends” partagent un hommage bouleversant

Ce 28 octobre 2023, l’acteur Matthew Perry, connu pour son rôle de Chandler Bing dans Friends nous a quittés. Les co-stars de la série lui ont rendu hommage.

Une perte tragique. C’est la nouvelle qui a secoué la Toile ce 28 octobre 2023 : l’acteur Matthew Perry est décédé à l’âge de 54 ans dans sa villa de Los Angeles. Il a été retrouvé inanimé dans son jacuzzi, selon le média TMZ. Pourtant, aucune trace de drogue ou d’alcool n’aurait été retrouvée sur place. La star aurait perdu la vie suite à un arrêt cardiaque. Pour rappel, Matthew Perry doit sa célébrité notamment à la série Friends, dans laquelle il a interprété le célèbre Chandler Bing aux côtés de Joey, Rachel, Monica, Ross ou Phoebe.

Face à cette nouvelle tragique, les co-stars de l’acteur dans la série Friends, qui sont donc Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt Leblanc et David Schwimmer sont restés discrets. Jusqu’à ce 30 octobre 2020.



Crédit photo : CBS

Un hommage bouleversant

Comme le rapporte le média Ladbible, les acteurs ont tenu à rendre un hommage vibrant à leur acolyte. Ils ont communiqué ce message : "Nous sommes tous complètement dévastés par la perte de Matthew. Nous étions plus que de simples camarades de casting. Nous sommes une famille. Il y a tellement de choses à dire, mais pour le moment, nous allons prendre un moment pour pleurer et gérer cette perte insondable. Avec le temps, nous en dirons plus, quand nous le pourrons. Pour l'instant, nos pensées et notre amour vont à la famille de Matty, à ses amis et à tous ceux qui l'ont aimé dans le monde."

Crédit photo : CBS

Un message bouleversant qui n’a laissé personne indifférent. Une chose est certaine, Matthew Perry laisse derrière lui des fans profondément touchés et des amis inconsolables. À sa manière, il aura marqué l’histoire du petit écran. Chandler Bing pour toujours !