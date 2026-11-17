Elle ne savait pas que ce qu’elle considérait comme une malédiction était en fait un don pour la science. Joy Milne a détecté la maladie de Parkinson de son mari des années avant son diagnostic.

Le super odorat de Joy Milne a permis de révolutionner le diagnostic de la maladie de Parkinson. C’est en constatant que l’odeur de son mari avait changé que l’Écossaise a découvert qu’elle pouvait sentir des années à l’avance l’arrivée de la maladie.

Son don incroyable a attiré l’attention des scientifiques de l’Université de Manchester, ce qui leur a permis de faire une découverte inédite.

Elle met son odorat hypersensible au service de la science

Joy Milne, ancienne infirmière de 76 ans, possède un odorat hypersensible. L’Écossaise l’a constaté pour la première fois en 1986 auprès de son mari Les. Elle a remarqué que son odeur avait changé, a-t-elle expliqué pour le site de l’Université de Manchester.

« L’odeur est passée d’une senteur masculine assez classique — un peu musquée — à quelque chose de plus prononcé et de plus rance », détaille-t-elle.

Douze ans plus tard, le diagnostic est tombé : Les apprenait qu’il souffrait de la maladie de Parkinson. C’est d’ailleurs lors d’un groupe de soutien pour les personnes atteintes de Parkinson que Joy a fait le lien : toutes les personnes malades avaient la même odeur. Elle en a alors parlé au professeur Tilo Kunath, neurobiologiste à l’Université d’Édimbourg.

Diagnostiquer la maladie de Parkinson des années avant qu’elle se manifeste

En 2016, des chercheurs de l’Université de Manchester lui ont donc fait passer un test. Joy a senti le t-shirt de douze volontaires : six malades et six non-malades. L’Écossaise est parvenue à détecter la maladie. Elle a même considéré un non-malade comme malade. Les chercheurs ont alors pensé que Joy avait fait une erreur. Cependant, huit mois plus tard, ce volontaire a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson.

Trois ans plus tard, ces mêmes chercheurs ont découvert que la maladie de Parkinson avait sa propre odeur. Elle est associée à plusieurs molécules que l’on trouve dans le sébum (la substance huileuse que produit la peau).

Les quantités de ces molécules diffèrent de celles que l’on retrouve chez les non-malades, notamment au niveau du front et du haut du dos, là où le sébum est le plus abondant, renseigne Futura Sciences. D’ailleurs, la maladie de Parkinson peut être liée à un excès de sébum. De plus, une autre expérience faite en 2019 reposait sur des échantillons de sébum prélevés dans le haut du dos des volontaires.

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Un test cutané pour détecter la maladie

Grâce à l’odorat hypersensible de Joy, les chercheurs ont pu développer un test cutané avec un coton-tige qui se passe sur la nuque. Le sébum prélevé peut ensuite être analysé et les chercheurs détecter si l’échantillon contient les molécules (et donc l’odeur) propres à la maladie de Parkinson bien avant le diagnostic typique réalisé par un spécialiste.

Selon l’Université de Manchester, quand les symptômes d’un patient malade se déclarent, « 70 % des neurones cérébraux producteurs de dopamine peuvent déjà avoir disparu ».

Le test cutané pourrait permettre une détection très précoce afin que le traitement soit plus efficace. Des expériences doivent encore être menées en laboratoire. De ce fait, ce test, aussi révolutionnaire et porteur d’espoir soit-il, ne pourrait pas être disponible avant plusieurs années.

Les est décédé vingt ans après son diagnostic, mais Joy continue d’aider la science grâce à son odorat précieux.