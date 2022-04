La reprise du Covid favorise l'essor des téléconsultations

Inévitablement, la pandémie de Covid-19 pousse la population à prendre plus de précautions, en passant notamment par la réduction de leurs déplacements. S’il faut aller chez le médecin, là où vous êtes le plus susceptibles de côtoyer d’autres patients malades, il vaut mieux opter pour la téléconsultation.

Vous avez une petite migraine, un nez qui coule ou des maux d’estomacs ? Est-il nécessaire d’aller jusque chez le médecin pour avoir votre ordonnance ? Avec la flambée des cas de Covid-19, il vaut mieux faire attention à ne pas blinder la salle d’attente de votre praticien au risque d’être, vous aussi, contaminé par le coronavirus.

Covid-19 : la téléconsultation pour limiter les risques de contamination

Ainsi, la téléconsultation se pose comme une alternative idéale et suffisante pour tout le monde. Une solution que beaucoup de Français ont adoptée comme le révélait la plateforme Doctolib au mois de janvier dernier, dans un contexte de reprise épidémique, où une hausse de 27% de téléconsultations par rapport à début décembre.

De plus, avec la forte contagiosité du virus, ce sont parfois toute une famille entière qui est contaminée. Une configuration qui a notamment été observée après les fêtes de fin d’année. Dans d’autres circonstances, ce sont les cas des enfants contaminés à l’école qui incitent les parents à privilégier une téléconsultation médicale.

Ainsi, la téléconsultation permet d’éviter de faire venir tout le monde dans des salles d’attente très peu aérées et pas forcément aménagées idéalement pour des patients atteints du Covid-19.

Un sondage édifiant sur le succès de la télémédecine

Selon un sondage réalisé par Odoxa, pour l’Agence Nationale en Santé (ANS) et le Mag de la Santé, le recours à la télémédecine a été multipliée par 3 en un an et les Français seraient les Européens les plus conquis par cette démarche (88% de Français satisfaits contre 80% des Européens en moyenne).

Une satisfaction que l’on retrouve également chez les médecins, convaincus à 78% qu’il s’agit d’une bonne alternative pour eux.

En effet, les Français comptabilisent 73% de jugements positifs sur la télémédecine et posséderaient 86% de connaissances la concernant. Ils sont de plus en plus nombreux à y avoir recours (48%) et jugent qu’elle est utile pour la santé en France.

Ainsi, il n’est pas étonnant de constater, à travers ce sondage, que 69% des Français aimeraient voir les pouvoirs publics investir plus pour développer l’usage de la télémédecine.