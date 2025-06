Incapables de s'adapter à la province, ils retournent à Paris, 4 ans après avoir fui la capitale pendant le Covid

Alors que de nombreuses personnes avaient décidé de quitter les grandes villes, après la pandémie de Covid-19, beaucoup regrettent leur choix aujourd'hui.

Ils voulaient se mettre au vert, ils ont fini par broyer du noir.

Charlotte et Romain, un couple de trentenaires qui avait fui Paris après le Covid-19, n'ont jamais réussi à s'adapter à leur nouvelle et ont finalement fait machine arrière, en retournant s'installer dans la capitale.

Un exemple loin d'être un cas isolé, 5 ans après le début de la pandémie.

Après avoir quitté Paris, ils regrettent leur vie d'avant

Rien ne laissait pourtant présager un tel revirement !

Pour bien comprendre, il faut remonter quatre ans en arrière. Nous sommes alors en mars 2021, entre deux confinements. À l'époque, la pandémie de Covid-19 bat son plein et les restrictions sanitaires rythment le quotidien des Français, depuis déjà un an. Un épisode éprouvant pour Charlotte et Romain, qui étouffent dans leur petit deux pièces, situé dans le VIIIe arrondissement de Paris.

À bout, le couple prend alors la décision de fuir la capitale pour s'offrir un meilleur cadre de vie. Un choix qui va bouleverser la vie des deux tourtereaux.

« Paris sans restaurants, être confinés dans un petit appartement, ça n’était pas jouable pour moi. J’avais besoin de bouger. », se souvient Charlotte, qui s'est confiée dans les colonnes du Parisien.

Après avoir eu vent d'une opportunité professionnelle dans les Pyrénées-Atlantiques, Charlotte et son conjoint sautent sur l'occasion et déménagent à Bayonne. Du jour au lendemain, le quotidien du couple change du tout au tout, pour son plus grand plaisir. Les Parisiens découvrent en effet les joies de la vie en province à laquelle ils s'habituent très vite. Il faut dire que la cadre, offert par la région, a de quoi séduire. La proximité avec l'océan et la montagne enchante Charlotte et Romain, qui ont l'impression de respirer pour la première fois depuis très longtemps.

Hélas, cette « lune de miel » ne va durer qu'un temps, car peu à peu, une certaine forme de nostalgie va s'installer. Au bout d'un certain temps, le couple doit se rendre à l'évidence. L'éloignement ou encore, le manque d'accès à certains services, s'avèrent difficilement supportables, aussi bien mentalement que financièrement.

« On ne faisait pas grand-chose sans la voiture. Or, c’était un moment où l’essence a beaucoup augmenté. Ça m’a coûté assez cher, sans parler des coûts cachés liés à l’entretien du véhicule, les réparations… Ça n’était pas un confort de vie », raconte ainsi Charlotte.

Deux ans après avoir déménagé, le couple quitte déjà Bayonne pour s'installer à Biarritz, dans l'espoir d'y trouver un cadre de vie plus dynamique. Mais là encore, les attentes ne sont pas au rendez-vous. Charlotte et Romain s'ennuient et n'arrivent pas à s'adapter à cette nouvelle ville.

« On avait l’impression de toujours voir le même cercle de personnes. Et comme on n’est pas hyper sportifs, on ne profitait pas de l’océan comme les gens le font là-bas (...) Dès qu’il se passait un événement familial, c’était compliqué de se déplacer. Le train, ce n’était pas donné, tout comme les vols pour Lyon, où on a des proches. (...) Je voyais sur LinkedIn de gros événements qui se passaient à Paris. Je me sentais en retrait… J’ai voulu évoluer et on m’a mis un stop. Ça m’a fait tilt. » (Charlotte)

Finalement, après avoir mûrement réfléchi, le couple a décidé de retourner vivre à Paris.

Désormais (ré)installés dans la capitale, Charlotte et Romain ne regrettent rien. Avec le recul, les conjoints ne voient pas ce revirement comme un échec.

« On a pris ce qu’on avait à prendre. C’est une région (le sud-ouest, n.d.l.r) que j’aimerais toujours, mais on s’est rendu compte que ça n’était pas chez nous. Je suis contente d’être de retour à Paris. Nos amis nous prennent pour des fous, mais nous, on est soulagés. », affirme ainsi la jeune femme.

Et de conclure : « On garde des cinq années passées le goût du contact avec la nature, le fait de prendre du temps pour nous… C’est une bonne leçon de vie. ».