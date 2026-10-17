Il a caché pendant près de 70 ans les tableaux de son père, marchand d'art proche des nazis : le fisc découvre 1 406 œuvres dans son logement de Munich

Il y a plus de 10 ans, une importante collection d’œuvres d’art a été découverte chez un octogénaire en Allemagne, dévoilant au passage une sombre affaire liée aux spoliations nazies.

Une histoire qui fait ressurgir un terrible pan du passé.

En 2013, l’affaire Cornelius Gurlitt a fait parler d’elle. Et pour cause : une collection de plus de 1 400 œuvres d’art a été retrouvée dans l’appartement de cet Allemand. Certaines pourraient avoir été spoliées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Des enquêteurs du fisc découvrent 1 406 œuvres d’art dans un appartement de Munich

Tout a commencé en 2010 lorsque des agents du fisc allemand se sont intéressés à Cornelius Gurlitt dans le cadre d’une enquête pour suspicion de fraude fiscale.

Après avoir obtenu un mandat, ils se sont rendus chez l’octogénaire en février 2012, dans son appartement situé à Munich. À l’intérieur, ils ont découvert un logement encombré de détritus.

Plus surprenant encore : ils ont trouvé 1 406 œuvres d’art. Certaines d’entre elles auraient été conservées à l’abri des regards pendant des décennies. Parmi les trésors mis au jour, des créations signées Pablo Picasso, Marc Chagall, Henri Matisse ou encore Pierre-Auguste Renoir.

Crédit Photo : Lostart.de/parquet d’Augsburg/AFP/File

Des toiles estimées à plusieurs millions d’euros

Interrogée par nos confrères de TF1, Meike Hofmann, historienne de l'art à l'Université libre de Berlin, se souvient de cette scène. À l’époque, des policiers présents sur place lui avaient demandé son expertise.

« Je suis arrivée dans un tout petit appartement. Je suis entrée... waouh, quelle collection. Il y a des œuvres absolument partout, sur chaque étagère, accrochées sur les murs, vraiment partout », a-t-elle raconté.

Selon elle, les tableaux, les estampes et autres toiles étaient en excellent état, d’une « qualité musésale », a ajouté la spécialiste.

Crédit Photo : Lostart.de/parquet d’Augsburg/AFP/File

Dans un premier temps, la valeur de cette collection hors norme a été estimée à 1 milliard d’euros. Mais ce chiffre a été revu à la baisse : elle vaudrait en réalité moins de 50 millions d’euros.

Mais comment Cornelius Gurlitt a-t-il pu accumuler autant de pièces de cette valeur ?

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Des œuvres spoilées sous le régime nazi

Comme le précisent nos confrères, le vieil homme, décédé le 6 mai 2014, avait hérité de cette collection de son père, le marchand d’art Hildebrand Gurlitt.

Proche du régime nazi, ce dernier aurait récupéré des œuvres volées à des familles juives ou cédées sous la contrainte.

Crédit Photo : Wikimédia

Ce n’est pas tout. Il était également chargé de vendre à l’étranger des pièces confisquées aux musées allemands, qualifiées d’« art dégénéré » par les autorités du Troisième Reich.

Après la guerre, Hildebrand Gurlitt a indiqué que les toiles spoliées avaient été détruites lors des bombardements alliés sur Dresde. Il s’agissait en réalité d’un mensonge destiné à les garder.

Il les a ensuite confiées à son fils et lui a fait jurer de les cacher. Finalement, Cornelius Gurlitt a tenu sa promesse pendant près de 70 ans.