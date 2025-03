Sur Leboncoin, vous pouvez acheter... un bunker de la Seconde Guerre mondiale pour 260 000 euros

Le 18 mars dernier, une nouvelle annonce surprenante est apparue sur Leboncoin : vous pouvez désormais acheter un bunker de la Seconde Guerre mondiale.

Sur Leboncoin, on trouve de nombreuses choses à acheter. Sur ce site de petites annonces, on peut dénicher des véhicules, des locations de vacances, des accessoires pour la maison ou le jardin, des objets en tout genre, mais aussi des offres d’emploi. Le contact de particulier à particulier permet de négocier les prix et cette nouvelle fonctionnalité géniale permet de faire des affaires.

Le 18 mars dernier, une nouvelle annonce est apparue sur Leboncoin. Il s’agit d’un bien immobilier pas comme les autres : un bunker militaire de la Seconde Guerre mondiale, situé à Tourcoing, dans le Nord.

Crédit photo : Leboncoin

Acheter un bunker

Ce bunker est d’une superficie de 400 m2 et est situé sur un terrain de 592 m2. Sa propriétaire, Sylvie Ballereau, l’a acquis en 2018 dans le but de le transformer en galerie d’art. Cependant, son projet ne s’est pas concrétisé et elle a décidé de le revendre au prix de 266 000 euros.

“C’est une belle affaire ! Ancien centre d'écoute de la 15ème armée allemande, il est situé en vis-à-vis de l’ancien quartier général allemand, devenu aujourd’hui le Musée du 5 juin 1944 “Message Verlaine”, affirme-t-elle auprès de France 3.

Crédit photo : Leboncoin

Mais que faire d’un bunker ? Sylvie Ballereau propose aux nouveaux acheteurs de le transformer en “data center” ou “centre de sécurité et stockage protégé”. En effet, les murs épais empêchent les ondes de passer dans le bunker. Elle propose aussi d’en faire un “projet patrimonial ou historique” comme un musée ou un espace culturel.

Bien qu’elle soit surprenante, cette annonce intéresse déjà quelques personnes qui ont demandé des précisions pour leur projet. Si certains acheteurs potentiels aimeraient transformer ce bunker en data center, un autre envisage d’en faire… un cabinet de kinésithérapie !