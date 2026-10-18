En 1590, un navigateur revient sur son île et découvre que 115 colons ont totalement disparu : seul un mot mystérieux était gravé sur un arbre

En 1587, une centaine de colons est arrivée sur l’île de Roanoke, en Caroline du Nord. Mais trois ans plus tard, tous ont disparu, et le mystère sur leur disparition reste entier.

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Une illustration de la colonie perdue

C’est un mystère qui n’a jamais été résolu depuis des siècles. Tout a commencé en 1587, en Caroline du Nord, sur l’île de Roanoke. Un premier groupe de colons venu d'Angleterre est arrivé sur cette île avec pour mission d’explorer la zone et de cartographier le territoire pour mener des expéditions futures.

Puis un second groupe est arrivé pour une mission militaire et scientifique, mais des tensions ont rapidement éclaté avec les tribus locales et le groupe a été chassé. Puis des familles entières sont arrivées, avec des enfants, dans le but de s’installer sur l’île.

115 personnes disparaissent mystérieusement

Au total, en 1587, 115 colons sont arrivés sur le territoire : un groupe de 90 hommes, 17 femmes et 11 enfants. Cependant, toutes ces personnes ont mystérieusement disparu sur l'île.

Un dessin de l'île de RoanokeCrédit photo : iStock

Les colons n'ont laissé derrière eux que deux indices. Comme le rapporte National Geographic, les mots “Croatoan” et “Cro” ont été retrouvés gravés sur le pilier d’une porte d’un fort et sur un arbre. Cependant, les experts ne savent toujours pas ce que ces inscriptions signifient.

Qu’est-il arrivé aux colons ?

Les théories sur la disparition des colons sont multiples. Certaines personnes pensent qu’ils ont été touchés par une maladie dévastatrice qui les a décimés, tandis que d’autres estiment qu’ils ont été massacrés par les tribus amérindiennes locales, qui se montraient particulièrement hostiles.

Quoi qu’il en soit, les colons se sont sans doute séparés en petits groupes et ont fui dans différents endroits. Ils auraient notamment pu se réfugier au sein des tribus autochtones pour survivre.

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Le mystère reste entier

Pour tenter de comprendre ce qu’il s’est passé, de nombreuses recherches ont été menées comme des fouilles archéologiques, des recherches avec des satellites, et un quadrillage de la zone a été effectué. Les chercheurs ont également utilisé plusieurs outils pour chercher des objets enfouis dans le sol.

Malgré tous ces efforts, aucune de ces technologies n’a permis de comprendre ce qu’il est arrivé aux colons. Par la suite, les chercheurs envisagent de creuser dans le sol dans le but de trouver des objets ayant appartenu aux colons, qui expliqueraient leur disparition.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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