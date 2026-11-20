Depuis plus de 100 ans, des munitions de la Première Guerre mondiale gisent au fond de la Mer du Nord, au large de Knokke-Heist. Certaines contiennent du gaz toxique.

Vous l’ignorez peut-être, mais un cimetière de munitions datant de la Grande Guerre repose au large de Knokke-Heist, en Belgique.

Si ces armes plongées au fond de la mer du Nord sont longtemps restées inactives, des traces de substances toxiques sont détectées dans l’environnement depuis 2018, rapporte VRT NWS.

35 000 tonnes de bombes de la Première Guerre mondiale gisent au fond de la mer du Nord

Tout a commencé après la Première Guerre mondiale. À l’époque, la Belgique s’est retrouvée avec de nombreuses armes abandonnées par les soldats allemands. Cette situation a engendré des incidents mortels.

Faute de pouvoir les démanteler en toute sécurité, les autorités ont décidé de les immerger au large de Knokke-Heist, en 1919.

Selon les estimations, environ 35 000 tonnes de bombes et de grenades sommeillent sous les eaux depuis plus d’un siècle. Les sables du littoral conservent aussi d’autres vestiges de la Grande Guerre, comme ce sous-marin allemand à Wissant, échoué en 1917.

Pendant des décennies, ce site sous-marin connu sous le nom de Paardenmarkt, a été considéré comme sans danger, jusqu’à ce qu’une découverte inquiétante soit faite en 2013.

Une quantité inquiétante d’explosifs

À cette période, des chercheurs estimaient qu’environ un tiers des obus immergés contenait des gaz toxiques, notamment du gaz moutarde. Les autorités belges ont décidé de laisser le dépôt tel quel pour des questions de sécurité.

Et pour cause : la récupération de ces munitions chimiques pourrait provoquer des fuites et exposer les intervenants à des risques importants.

« Ce serait trop risqué. Beaucoup de choses pourraient mal tourner une fois qu’elles seraient hors de l’eau. De plus, une telle opération serait trop coûteuse », avait déclaré le ministre de la Mer du Nord de l’époque.

Par ailleurs, le site est situé à environ un kilomètre de la côte et à quelques kilomètres de l’un des ports les plus actifs d’Europe, celui de Zeebruges.

Face à cette situation, le gouvernement belge a mis en place un dispositif de surveillance renforcé du dépôt pour détecter d’éventuelles fuites de substances toxiques.

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Des traces de gaz de moutarde dans les eaux

Le hic ? En 2018, les premières traces de contamination ont été détectées dans les sédiments de deux des vingt-trois sites examinés lors d’un contrôle mené par le SPF Santé Publique.

« Récemment, il est apparu que des explosifs (TNT) avaient fui, maintenant il semble que du gaz moutarde (…) se retrouve également dans l'eau de mer. Les concentrations sont faibles, mais elles doivent encore faire l'objet d'un suivi attentif », avait alors indiqué la députée N-VA An Capoen.

Avant d’ajouter :

« La surveillance de ces substances est d'une importance cruciale, car il existe encore peu de recherches sur ce qui se passe lorsque les deux substances se retrouvent ensemble dans l'eau de mer ».

Malgré les risques, déplacer ces munitions reste trop dangereux. Pour l’instant, elles font toujours l’objet d’une surveillance régulière, en attendant de trouver une solution viable.