L'armée américaine construit en 1963 un anneau de 480 millions d'aiguilles de cuivre autour de la Terre : voici ce qu'il en reste au-dessus de nos têtes

En 1963, 480 millions de fils de cuivre ont été envoyés dans l’espace pour former un anneau autour de la Terre. Aujourd’hui, plus de 20 amas sont toujours en orbite.

Jusqu’en 1963, l’armée américaine réalisait des communications radio transhorizon pour communiquer d’un pays à l’autre. Pour communiquer, il fallait envoyer des signaux radio en les faisant rebondir sur l’ionosphère, une partie de la haute atmosphère terrestre.

Cependant, ces communications longue distance étaient souvent instables puisqu’elles pouvaient être brouillées, notamment à cause des éruptions solaires.

Faciliter les communications radio

Pour y remédier, l’US Air Force a lancé le projet West Ford. L’armée américaine a envoyé des millions de fils de cuivre dans l’espace, en orbite autour de la Terre, afin de construire un gigantesque réflecteur radio.

Le but était de garantir les communications radio longue distance, et ce quelles que soient les circonstances sur Terre et dans l’espace, comme l'explique le site spécialisé Space Daily.

480 millions d’aiguilles envoyées dans l’espace

Un anneau de fils de cuivre a donc été construit autour de la Terre, formant une sorte de ceinture métallique. Chaque fil, situé à 3 600 kilomètres au-dessus de la Terre, servait d’antenne miniature.

Au total, 480 millions d’aiguilles de cuivre ont été lancées en orbite. L’anneau s’est dissipé en quelques années, mais certains fils sont restés dans l’espace. Ils font désormais partie des débris orbitaux, comme les restes de cette fusée SpaceX envoyée dans l'espace en 2015.

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Des fils sont restés en orbite

Aujourd’hui, 63 ans plus tard, plus de 20 amas tournent toujours au-dessus de nos têtes, selon une vérification faite le 8 octobre 2026 par Space Daily.

« Une enquête menée après la mission a conclu que seulement 25 à 45 % des 480 millions de dipôles prévus se sont dispersés correctement. Les autres seraient restés regroupés en amas. Aujourd’hui, 46 amas demeurent en orbite terrestre », a détaillé la NASA en octobre 2013.

S’il reste donc des fils de cuivre en orbite autour de la Terre, certains pourraient retomber sur notre planète. Aujourd’hui, plus de 100 millions de fils datant de 1963 sont tombés sur Terre, trop petits pour être retrouvés.