« C'est passionnant » : en Turquie, du bois carbonisé trouvé à 9 mètres sous terre pourrait venir de l'Arche de Noé... ou d'un feu de camp de berger

Une grande découverte a été faite il y a quelques mois en Turquie. Des chercheurs ont trouvé des morceaux de bois calciné qui pourraient provenir de l’Arche de Noé.

En Turquie se trouve le site de Durupinar, près du mont Ararat. Depuis des années, cette formation géologique intrigue les scientifiques puisqu’elle a la forme d’une coque de bateau. Pour cette raison, des recherches ont été effectuées entre juin et septembre 2026, afin d'en savoir plus sur cet endroit mystérieux.

Lors des forages effectués sur place pour récupérer des échantillons au sol, des fragments de bois carbonisé ont été découverts. Cette trouvaille est saisissante car selon les chercheurs, les morceaux de bois pourraient provenir de l’Arche de Noé.

Une arche pour sauver l’humanité et les animaux

Pour rappel, dans le premier livre de la Bible, la Genèse, Dieu demande à Noé de construire une arche en bois pour sauver l’humanité et les espèces animales du Déluge qui arrive.

“Entre dans l’arche, toi et toute ta famille, car je t’ai vu seul juste à mes yeux parmi cette génération. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l’arche deux de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. De tous les animaux purs, tu prendras sept couples, le mâle et la femelle. Des animaux qui ne sont pas purs, tu prendras une paire, le mâle et la femelle, et aussi des oiseaux du ciel, sept couples, le mâle et la femelle, pour perpétuer leur race sur toute la terre”, indique Dieu à Noé dans la Bible.

Des morceaux de l’Arche de Noé retrouvés ?

Selon la Genèse, après 150 jours, le bateau se serait immobilisé sur les monts d’Ararat.

Crédit photo : Globe Newswire

C’est donc au pied de ce sommet, à 9 mètres de profondeur, que les morceaux de bois ont été retrouvés, comme l’ont indiqué les membres du projet de recherche Noah’s Ark Scans dans un communiqué diffusé sur Globe Newswire. La théorie des chercheurs selon laquelle les morceaux de bois proviendraient de l'Arche de Noé est renforcée par le fait que la forme géologique de Durupinar correspond à un bateau de 157 mètres de long, soit les mêmes dimensions que l’Arche de Noé.

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Les morceaux de bois vont être analysés

Les fragments de bois ont été envoyés en laboratoire et vont être analysés afin d'en savoir plus sur leur origine. Mais comme l’indique Andrew Jones, fondateur de Noah’s Ark Scans, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives.

“C’est passionnant, mais il faut bien comprendre que, même s’il est possible que nous ayons trouvé les vestiges calcinés de l’Arche de Noé, il est tout aussi possible qu’il s’agisse des restes calcinés d’un feu de camp allumé par un berger il y a des siècles, alors qu’il utilisait l’épave comme abri”, a-t-il indiqué.

Il faudra donc attendre encore quelques mois pour connaître l’origine de ces mystérieux morceaux de bois. L’identification de vestiges est aussi au cœur de la découverte de jarres d’une épave antique au large de la Turquie.