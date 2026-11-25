En achetant un œuf en or, un ferrailleur américain était loin de se douter qu’il tenait entre les mains un trésor estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros.

Une bonne affaire !

Un marchand de métaux du Midwest américain est tombé des nues en découvrant que son œuf en or était en réalité un œuf impérial de Fabergé disparu depuis des décennies. Un objet d’une très grande valeur qui lui a rapporté une coquette somme.

Une découverte qui rappelle celle de ce vieux tableau vendu quatre euros dans un vide-grenier.

Un ferrailleur achète un œuf en or sur un marché aux puces

Cette histoire insolite remonte au début des années 2000. À l’époque, le ferrailleur a acheté pour 14 000 dollars (environ 13 000 euros) un œuf en or orné de pierres précieuses sur un marché aux puces.

L’homme pensait alors réaliser un petit bénéfice en revendant la pièce pour la valeur de son or. Le hic ? Aucun acheteur n’était intéressé.

Crédit Photo : Wartski / AFP

En cherchant à en savoir plus sur cet objet, il a découvert que son œuf contenait une montre Vacheron Constantin, une maison horlogère suisse de luxe fondée en 1755.

Ce n’est pas tout. Il s’est rendu compte qu’il possédait une pièce exceptionnelle après avoir consulté en ligne un article consacré à un œuf de Pâques impérial Fabergé fabriqué pour la famille impériale russe.

Dans la foulée, l’Américain a pris contact avec Kieran McCarthy, expert de Fabergé au sein de la maison londonienne Wartski, spécialisée dans les œuvres du joaillier russe.

La pièce est en réalité un œuf impérial russe

L’antiquaire britannique a établi que l'œuf en or était bel et bien le trésor impérial perdu depuis près d’un siècle.

Mesurant 8,2 centimètres de haut, la pièce comporte un socle à trois pieds. Réalisé dans l’atelier d’August Holmström pour Fabergé, cet œuf avait été offert par le tsar Alexandre III à sa femme Maria Fiodorovna pour Pâques, en 1887.

« Dès que je l’ai vu, j’en ai eu des frissons dans le dos », avait indiqué Kieran McCarthy, qualifiant cette pièce de « Saint Graal » pour les collectionneurs.

Crédit Photo : Wartski / AFP

Il s’agit du troisième des cinquante œufs de Pâques réalisés par la maison Fabergé pour la famille impériale russe, de 1885 à 1916. Cet œuf faisait partie des huit pièces portées disparues. Depuis sa redécouverte, il n’en reste donc plus que sept introuvables, explique NBC News.

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L’objet est estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros

Sans réelle surprise, une question se pose : comment cet œuf a atterri au marché aux puces ? Celui-ci avait été exposé au public pour la dernière fois en mars 1902 dans une exposition organisée à Saint-Pétersbourg.

La pièce avait ensuite été confisquée lors de la révolution russe avant d’être transférée à Moscou. Inscrite sur une liste d’objets destinés à être vendus par les autorités soviétiques, elle est réapparue dans une vente aux enchères à New York, en 1964.

« C'est la plus incroyable des découvertes. L’œuf a voyagé de l'impériale Saint-Pétersbourg jusqu'au fin fond des Etats-Unis. Cette histoire mérite d'être racontée car il aurait très facilement pu disparaître », avait ajouté Kieran McCarthy.

Crédit Photo : Wartski / AFP

En 2014, le ferrailleur américain a décidé de vendre sa précieuse trouvaille à un collectionneur privé par l’intermédiaire de la maison Wartski. Si le montant de la transaction n’a jamais été dévoilé, l’œuf est estimé à 33 millions de dollars (environ 30 millions d’euros).