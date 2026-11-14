Il enterre 20 bouteilles de graines dans un lieu tenu secret en 1879 : 120 ans plus tard, près de la moitié des graines germent encore

En 1879, un scientifique a enterré 20 bouteilles contenant des graines dans le sol. 120 ans plus tard, la moitié des graines germent encore.

C’est l’une des expériences scientifiques les plus longues au monde. En 1879, William James Beal, un scientifique qui a réalisé des travaux novateurs sur l’hybridation du maïs, a lancé une expérience inédite.

Le scientifique souhaitait aider les agriculteurs à augmenter leur production agricole en éliminant les mauvaises herbes de leurs exploitations. À l’époque, les herbicides chimiques efficaces n’existaient, et William James Beal voulait savoir combien de temps les graines des mauvaises herbes pouvaient survivre dans le sol.

Il remplit des bouteilles de graines

Pour cela, le chercheur a rempli 20 bouteilles en verre de sable et de 50 graines par espèce. Selon Phys.org, au total, 21 à 23 espèces de plantes ont été testées, ce qui représente 1 000 graines par bouteille. Par la suite, William James Beal déterrait une bouteille tous les cinq ans pour voir combien de graines avaient germé.

Par la suite, le délai a été rallongé à 10 ans et jusqu’à 20 ans. Désormais, tous les 20 ans, les scientifiques exhument les bouteilles pour faire germer les graines. Cette expérience ressemble à celle de cet autre scientifique qui a versé du goudron chaud dans un entonnoir en 1927 et dont les résultats sont toujours observés un siècle plus tard.

Les graines germent 120 ans plus tard

120 ans plus tard, en 2000, une bouteille a été déterrée et a dévoilé qu’après toutes ces années, les graines étaient encore vivantes. Deux espèces avaient germé dont une plante à fleurs appelée molène papillon et une mauve naine.

Les graines contenues dans cette bouteille ont été extraites, plantées dans de la terre et placées dans une chambre de culture du bâtiment des sciences végétales de l’Université d’État du Michigan.

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Une expérience jusqu’en 2100

L’étude du scientifique a donc été nécessaire puisqu’elle montre que contrairement à ce que l’on pourrait croire, les graines peuvent survivre pendant des années dans la terre. Après plus d’un siècle, elles peuvent encore germer.

“L’étude de Beal démontre de façon concluante que les graines, du moins celles de quelques espèces, vivent plus de 100 ans. L’âge des graines étudiées par Beal ne fait aucun doute”, a délcaré Carol Baskin, professeure de sciences végétales et du sol à l’Université du Kentucky.

La prochaine bouteille devrait être déterrée en 2040. Il reste encore quatre bouteilles dans le sol, ce qui signifie que cette expérience devrait se poursuivre jusqu’en 2100, devenant l’une des expériences scientifiques les plus longues au monde.