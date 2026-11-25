Il y a quelques années, une société britannique a remonté 2 364 lingots d’argent d’une épave de navire. Cependant, elle a tout perdu devant la justice.

Le RMS Tilawa était un navire de 10 000 tonnes qui transportait 732 passagers ainsi que des marchandises. Ce bateau appartenait à la compagnie britannique Brisith India Steam Navigation.

En 1942, ce navire transportait une précieuse cargaison. D’un poids total de 83 tonnes, le chargement était de 2 391 lingots d’argent. Il devait être utilisé pour frapper des pièces de monnaie pour l’Union sud-africaine et l’Égypte.

2 364 lingots d’argent refont surface

Cependant, le navire a été torpillé par un sous-marin japonais alors qu’il se situait au nord-ouest des Maldives. Il a coulé en eaux très profondes, à plus de 4 000 mètres de profondeur.

Crédit photo : Deep Ocean Search

En 2014, la société Deep Ocean Search, spécialisée dans la recherche et la récupération d’épaves en haute mer, a mené une expédition pour retrouver l’épave du navire. Après trois jours de recherches, l’épave du bateau a été retrouvée. Au total, 2 364 lingots ont été remontés, soit 98,9 % de la marchandise. Ces lingots valaient 43 millions de dollars. Les lingots ne sont pas les seules cargaisons précieuses retrouvées après un naufrage, comme le montrent les bouteilles de whisky du SS Politician.

À qui revient l’argent ?

Mais à qui revenait l’argent ? La cargaison était assurée par le gouvernement britannique, qui possédait et assurait le navire. Cependant, les lingots d’argent ont été achetés en 1942 par l’Union sud-africaine, aujourd’hui appelée République d’Afrique du Sud.

Crédit photo : Deep Ocean Search

Une bataille judiciaire a éclaté entre les deux parties, comme le rapporte Deep Ocean Search. En 2020, une première décision a été prise en faveur d’Argentum Exploration Ltd, mais l’affaire a été portée en appel.

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Ils perdent tous les lingots

Finalement, la Cour suprême du Royaume-Uni a tranché à l’unanimité en faveur de l’Afrique du Sud en mai 2024. Cette histoire rappelle celle d’une autre compagnie qui a remonté 61 tonnes de lingots d’argent à la surface, qui se trouvaient dans un cargo torpillé par un sous-marin allemand.

Cette dernière a récupéré l’intégralité des lingots d’argent, tandis que la société britannique, qui les avait remontés du fond de l’eau, n’a rien eu.