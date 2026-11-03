En fouillant à 4 700 mètres de fond un cargo torpillé par un sous-marin allemand en 1941, Odyssey Marine a remonté 61 tonnes de lingots d'argent

Lors de l’exploration d’un cargo britannique qui a coulé en 1941, l’Odyssey Marine Exploration a trouvé une cargaison de plus de 60 tonnes de lingots d’argent. Un véritable trésor.

L’Odyssey Marine Exploration est une société de sauvetage en eaux profondes. En 2010, la société a signé un contrat avec le gouvernement britannique l’autorisant à mener une exploration près d’un cargo britannique qui a coulé en 1941.

Il s’agit de l’épave du SS Gairsoppa, un bateau de la Seconde Guerre mondiale qui était actif dans le secteur du transport maritime commercial depuis 1919. Il transportait des marchandises précieuses à travers les eaux des océans Pacifique et Indien.

Un cargo coule avec sa précieuse cargaison

Cependant, ce cargo a coulé en février 1941 après avoir été torpillé par un sous-marin allemand. Il a coulé à 4 700 mètres de profondeur dans l’océan Atlantique. Des années plus tard, l’Odyssey Marine Exploration a donc reçu la permission d’explorer l’épave et de récupérer sa précieuse cargaison.

Crédit photo : Odyssey Marine Exploration

Selon des précisions apportées par CBC, le cargo transportait 6 350 tonnes de produits de grande valeur comme du thé, de la fonte et des lingots d’argent. Sa cargaison était donc très précieuse, tout comme celle retrouvée sur ce bateau et estimée à 400 millions de dollars.

61 tonnes d’argent découvertes

En juillet 2013, 61 tonnes d’argent ont été retrouvées dans le cargo. 1 574 lingots d’argent ont été répertoriés, collectés et stockés. Lors des expéditions de 2012 et 2013, la société a pu récupérer plus de 99 % de l’argent assuré déclaré à bord du bateau au moment du naufrage. Selon le taux de change de l’époque, les lingots valaient 38 millions de dollars, soit plus de 32 millions d’euros. Un véritable trésor comparable à la cargaison de cette épave chargée d'or à plus de 2 000 mètres sous l'Atlantique.

Crédit photo : Odyssey Marine Exploration

L’argent a été transporté dans un entrepôt sécurisé au Royaume-Uni. Selon l’Odyssey Marine Exploration, cette opération est la plus importante et la plus profonde jamais réalisée pour récupérer des matériaux précieux sur une épave.

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Une autre épave découverte

Par la suite, la société ne s’est pas arrêtée dans ses recherches. Après cette découverte, elle avait pour objectif de récupérer 600 000 onces d’argent supplémentaires dans l’épave du SS Mantola, un autre navire britannique coulé par un sous-marin allemand en 1917, situé à environ 160 kilomètres du Gairsoppa.

Pour cela, la société avait signé en septembre 2011 un autre contrat avec le gouvernement britannique, lui permettant de conserver 80 % de la valeur nette de l’argent récupéré. Une belle affaire ! Dans une autre affaire, Odyssey avait toutefois dû restituer un trésor sous-marin à l’Espagne après une bataille judiciaire.