Pluie d'étoiles filantes des Orionides : jusqu'à 20 météores par heure cette nuit en France, voici à quelle heure lever les yeux

Dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 octobre, la pluie d’étoiles filantes des Orionides va illuminer le ciel. L’occasion de voir jusqu’à 20 météores par heure.

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Une étoile filante

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les pluies d’étoiles filantes ne sont pas visibles uniquement en été. C’est aussi le cas en automne car les étoiles filantes des Draconides ont illuminé le ciel le 8 octobre dernier.

Mais ce n’est pas tout. Ce soir, ne manquez pas la pluie d’étoiles filantes des Orionides. Ce phénomène est actif du 2 octobre au 7 novembre mais le pic d’activité a lieu dans la nuit du 21 au 22 octobre. L’année dernière, deux phénomènes astronomiques se sont produits à cette même date.

Des étoiles filantes rapides

Les Orionides reviennent chaque année lorsque les débris de la comète de Halley pénètrent dans l’atmosphère terrestre. À son contact, ils se désagrègent, créant les traînées lumineuses caractéristiques des étoiles filantes.

Les débris entrent dans l’atmosphère à une vitesse d’environ 66 km/s. Ainsi, ces étoiles filantes sont particulièrement rapides et laissent généralement de longues traînées lumineuses derrière elles.

Où se rendre pour voir les étoiles filantes ?

Ce soir, il sera possible de voir jusqu’à 20 étoiles filantes par heure. Cependant, les conditions d’observation devront être idéales et pour cela, le ciel ne devra pas être obscurci par les nuages. Selon La Chaîne Météo, le ciel sera couvert dans l’Ouest de la France mais les conditions seront plus favorables dans le Sud-Est, où le ciel dégagé permettra de voir les étoiles.

Cependant, la Lune pourrait également gâcher le spectacle puisqu’elle sera éclairée à près de 80% ce soir, et sa lumière pourrait cacher les étoiles filantes.

La suite après cette vidéo

Comment profiter du spectacle ?

Pour maximiser vos chances de voir des météores, éloignez-vous de la pollution lumineuse et choisissez un lieu dégagé. Levez les yeux vers le ciel au bon moment, c’est-à-dire avant l’aube, juste après le coucher de la Lune, entre 4h et 6h30 du matin.

Le phénomène sera visible à l’oeil nu et vous n’aurez pas besoin de jumelles ni de télescope. Laissez vos yeux s’habituer à l’obscurité pendant une vingtaine de minutes, évitez les écrans lumineux et n’oubliez pas de faire un voeu.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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