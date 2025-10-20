Deux comètes et une pluie d'étoiles filantes vont embraser le ciel dans la nuit du 21 octobre

Une comète

Un véritable spectacle va avoir lieu dans la nuit du 21 au 22 octobre : deux comètes seront visibles dans le ciel, accompagnées de la pluie d’étoiles filantes des Orionides.

Si le ciel est dégagé dans la nuit du 21 octobre, profitez-en pour sortir de chez vous afin d’admirer un spectacle très rare. Cette nuit-là, trois phénomènes célestes vont se produire en même temps : il sera possible de voir deux comètes dans le ciel ainsi qu’une pluie d’étoiles filantes.

Des étoiles filantesCrédit photo : Pixabay

Chaque année, la pluie d’étoiles filantes des Orionides a lieu au mois d’octobre. Ce phénomène se produit lorsque la poussière provenant de la comète de Halley entre en contact avec l’atmosphère terrestre. Elle se désagrège et forme de nombreuses étoiles filantes que l’on peut voir dans le ciel. Cette année, nous pourrions avoir la chance de voir jusqu’à 20 étoiles filantes par heure, soit environ un météore toutes les trois minutes.

Deux comètes visibles à l’oeil nu

Mais ce n’est pas tout ! Actuellement, la comète C/2025 R2 (Swan) est visible dans le ciel à l’aide d’une paire de jumelles et pourrait même être admirée à l’oeil nu dans les prochains jours. En plus de cela, dans la nuit du 21 octobre, il sera également possible de voir la comète C/2025 A6 (Lemmon). Ce soir là, comme le rapporte le site Les Numériques, nous pourrons donc admirer des étoiles filantes et deux comètes à l’oeil nu.

La comète SwanCrédit photo : @apod_daily / X

Par chance, ce spectacle sera bien visible dans le ciel puisqu’il ne sera pas masqué par la luminosité de la Lune, qui va perdre en intensité ces prochains jours jusqu’à disparaître complètement la nuit du 21 octobre, selon Actu. Si les nuages ne couvrent pas le ciel, sortez de chez vous et choisissez un endroit loin de la pollution lumineuse. N’oubliez pas de porter des vêtements chauds et de faire un voeu !

Source : Les Numériques
