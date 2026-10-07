Pleine lune d'octobre : le meilleur moment pour l'observer n'est pas lundi à 5h12, mais dès dimanche soir

La Lune du Chasseur sera pleine le lundi 26 octobre 2026 à 5h12, heure de Paris, au lendemain du passage à l'heure d'hiver. Voici quand l'observer.

La prochaine pleine lune sera visible en France dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 octobre 2026. Elle atteindra son maximum le lundi à 5h12, heure de Paris, un peu plus d'une journée après le passage à l'heure d'hiver. Aucune éclipse n'est prévue ce mois-ci.

Si vous comptez lever les yeux vers le ciel à la fin du mois, il y a un détail à connaître avant de régler votre réveil. Cette année, la pleine lune d'octobre arrive pile au moment où la France change d'heure. Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre, à 3 heures du matin, il sera 2 heures. La nuit suivante, la Lune sera pleine.

Conséquence directe : les horaires qui circulent déjà en ligne ne valent pas tous chez nous. Le média argentin Perfil annonce par exemple une pleine lune vers 1h11 du matin, ce qui correspond à l'heure de Buenos Aires. La NASA, elle, l'inscrit au 25 octobre dans son calendrier du mois : à cet instant, il sera encore dimanche soir sur une grande partie des États-Unis.

Lundi 26 octobre à 5h12 : l'heure à retenir en France

L'instant exact de la pleine lune est le même partout sur Terre. Seule l'heure affichée par les horloges change. L'Observatoire naval des États-Unis, une référence pour ce type de calcul, le fixe à 4h12 en temps universel le lundi 26 octobre. La France métropolitaine étant repassée à l'heure d'hiver la veille, il faut ajouter une heure, et non deux comme en été. Résultat : 5h12, heure de Paris.

Selon les calendriers, vous trouverez aussi 5h11 ou 5h13. L'écart tient aux arrondis et ne change rien à l'observation.

Ce chiffre désigne un instant astronomique, pas le début d'un spectacle de quelques minutes. À l'œil nu, la Lune paraît ronde plusieurs nuits de suite. La NASA rappelle qu'une pleine lune se lève à peu près au coucher du Soleil et se couche vers l'aube : elle reste donc visible toute la nuit.

Le premier soir de l'heure d'hiver, elle sera déjà levée à la tombée de la nuit

Le meilleur moment pour en profiter n'est donc pas 5h12. C'est le dimanche 25 octobre, en début de soirée. Ce jour-là, avec le retour à l'heure d'hiver, le Soleil se couchera vers 17h40 à Paris, une heure plus tôt que la veille. La Lune, elle, se lèvera à l'est vers 17 heures, presque parfaitement ronde, et ne se couchera que peu avant 8 heures le lundi matin.

Ces horaires varient selon les régions : comptez environ une demi-heure de plus à Brest et vingt minutes de moins à Strasbourg. Si le ciel est couvert dimanche, la soirée du lundi 26 offre une seconde chance, avec un lever de Lune vers 17h20 à Paris.

La pleine lune d'octobre porte un surnom venu d'Amérique du Nord : la Lune du Chasseur. Elle suit la Lune des moissons, tombée cette année le 26 septembre. Pour Halloween, en revanche, il ne faudra pas compter sur elle. Le 31 octobre, la Lune aura déjà nettement décru et ne se lèvera que tard dans la soirée.

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Les quatre rendez-vous lunaires d'octobre, en heure française

La pleine lune clôt le calendrier lunaire du mois. Voici les quatre grandes étapes, converties à l'heure de Paris à partir des données de l'Observatoire naval des États-Unis :

dernier quartier : samedi 3 octobre à 15h25 ;

nouvelle lune : samedi 10 octobre à 17h50 ;

premier quartier : dimanche 18 octobre à 18h12 ;

pleine lune : lundi 26 octobre à 5h12.

Le cycle complet dure environ 29 jours et demi. Il se poursuivra avec un nouveau dernier quartier le dimanche 1er novembre à 21h28.

Deux autres rendez-vous sont signalés par la NASA d'ici là. Les Orionides, des étoiles filantes nées des débris de la comète de Halley, atteindront leur pic dans la nuit du 21 au 22 octobre. La Lune, déjà bien éclairée, masquera les plus faibles : mieux vaut regarder en fin de nuit, après son coucher. Puis, dans la nuit du 27 au 28 octobre, elle passera tout près des Pléiades, un petit amas d'étoiles visible à l'œil nu.

Pourquoi il n'y aura pas d'éclipse cette fois

Une pleine lune ne s'accompagne pas forcément d'une éclipse. Pour cela, la Lune doit traverser l'ombre de la Terre, ce qui suppose un alignement très précis avec le Soleil. Or son orbite est inclinée d'environ cinq degrés par rapport à celle de notre planète. La plupart des mois, elle passe donc au-dessus ou au-dessous de cette ombre.

La dernière éclipse de Lune, partielle, remonte au 28 août 2026. Le calendrier de la NASA n'en annonce aucune autre avant celle des 20 et 21 février 2027, de type pénombral, la catégorie la plus discrète.

En attendant, la pleine lune suivante est attendue le mardi 24 novembre. Cette fois, elle sera pleine en plein après-midi, vers 15h54.

Source : NASA, ciel d'octobre 2026 & NASA, calendrier des éclipses