Ils pompent l'eau du Pacifique pour la hisser à 4 400 mètres d'altitude à travers le désert : au Chili, le pari à 3,5 milliards de dollars d'une mine de cuivre

Afin de relancer sa production de cuivre, le Chili a eu l’idée de pomper de l’eau de mer pour lui faire traverser le désert et l’acheminer à 4 400 mètres d’altitude. Un chantier gigantesque.

Au Chili, le désert d’Atacama est l’un des plus arides de la planète. Il s’agit aussi de l’un des plus importants gisements de cuivre au monde. Au Chili, la production de cuivre est essentielle puisque ce pays est le premier producteur mondial de ce métal. Au Chili, une autre exploitation minière avait attiré l’attention après l’apparition d’un gigantesque trou à proximité.

Cependant, l’exploitation du cuivre demande énormément d’eau afin de broyer les minéraux et de séparer les particules qui contiennent du métal. Avec le réchauffement climatique, l’eau se raréfie dans cette région aride et la production de cuivre est compromise.

Envoyer l’eau du Pacifique à 4 400 mètres

Pour remédier à ce problème, la compagnie minière chilienne Collahuasi a eu une idée folle : construire un gigantesque système hydraulique afin d’acheminer l’eau de l’océan Pacifique à ses installations minières, situées à 4 400 mètres d’altitude.

Crédit photo : Techint

L’eau serait donc pompée à Puerto Patache, sur la côte Pacifique, dans le nord du Chili. Sur place, une usine de dessalement traite l’eau et est capable de produire 1 050 litres d’eau douce par seconde. L’eau est ensuite acheminée dans une canalisation de 194 kilomètres de long, qui traverse le désert et les zones montagneuses, pour arriver jusqu’à la mine d’Ujina, dans les Andes.

3,5 milliards de dollars de travaux

Comme l'explique BFMTV, l’eau traverse le désert et grimpe progressivement dans la cordillère des Andes. Pour que cela soit possible, cinq stations de pompage ont été construites afin de fournir la pression nécessaire à l’eau, pour lui permettre de monter et de gagner de l’altitude.

En plus de cela, six installations de drainage ainsi qu’une station de transfert équipée d’un réservoir de 49 000 m³ ont été installées. Le coût de ce chantier spectaculaire est estimé à 3,5 milliards de dollars et a demandé de nombreux efforts, notamment pour construire des installations à 4 400 mètres d’altitude, où l’oxygène se raréfie et où les températures atteignent les -10 degrés.

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Le projet en pause

Cette installation est toujours en cours de construction et devrait permettre à la mine de poursuivre son activité pendant au moins 20 ans supplémentaires. Cependant, le projet fait actuellement face à un obstacle. Le 14 mai 2026, un tribunal environnemental chilien a annulé l’autorisation délivrée au projet suite aux recours déposés par deux associations indigènes.

Ces associations dénoncent les conséquences négatives des installations maritimes pour les activités des communes locales. Elles alertent également sur les effets du prélèvement de l’eau de mer. Une procédure d’évaluation environnementale devra être effectuée et si elle est négative, le projet pourrait ne jamais aboutir.