Chili : un gigantesque trou de 25 mètres de diamètre est apparu près d'une exploitation minière

Au Chili, un trou s’est soudainement formé près d’une exploitation minière. Le cratère de 25 mètres de diamètre inquiète la population locale.

Dans le village de Tierra Amarilla, au Chili, un trou s’est brutalement formé le week-end dernier. En effet, un cratère de 25 mètres de diamètre est apparu près d’une exploitation minière, sur une propriété agricole. Pour le moment, on ne connaît pas encore la profondeur du trou.

À voir aussi

Crédit photo : Agence Un

Selon les scientifiques, ce cratère pourrait être une doline. Ce trou se forme quand des cavités souterraines, qui sont creusées par l’eau, s’effondrent brusquement. La formation de cette doline inquiète les habitants, qui ont peur que d’autres trous se forment près des habitations du village.

« C’est le plus grand trou qu’on ait encore jamais vu. Nous sommes inquiets, car il est toujours actif et poursuit son expansion. Ce gouffre est gigantesque et de grande ampleur », a déclaré le maire de Tierra Amarilla.

Un trou provoqué par l’exploitation minière ?

Afin de connaître l’origine de ce trou et les possibles impacts sur la population locale, une enquête a été ouverte. Selon le maire du village, le cratère a pu se former à cause de l’exploitation minière.

« Nous subissons quotidiennement de fortes détonations, à 8 heures, à 15 heures et à 19 heures. Ces secousses ont détruit nos maisons, nos rues et aujourd’hui le sol. Nous pensons qu’il y a une activité minière sous les villes », a-t-il accusé.

Imágenes del enorme socavón que apareció en Tierra Amarilla, Región de Atacama, se investiga la posible causa, todo apunta a la industria minera.#chile #tierraamarilla #socavon #mineria pic.twitter.com/MdygE4BJyF — El Ciudadano (@El_Ciudadano) August 2, 2022

Pour le moment, un périmètre de 100 mètres a été imposé autour du trou, pour la sécurité des habitants et des infrastructures. Actuellement, la situation est stable.