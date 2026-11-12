Elle a traversé 6 000 km d'Atlantique avant de s'échouer sur l'île de Ré : 12 ans plus tard, personne n'est venu chercher cette balise américaine de six à sept tonnes

Direction l’île de Ré, où une balise américaine échouée il y a plus de dix ans est devenue une attraction incontournable.

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Une balise rouge maritime échouée

Comme un nez au milieu du visage, il est impossible de la louper : depuis douze ans, une imposante balise maritime rouge trône sur une plage de l’île de Ré, en Charente-Maritime.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dispositif vient de loin, de très loin. Il est en effet originaire des États-Unis. Il a entrepris un long voyage pour gagner nos contrées.

Une balise américaine s’échoue sur une plage en île de Ré

Tout a commencé le 17 février 2014. Ce jour-là, une balise maritime pesant entre six et sept tonnes a été aperçue flottant près de la plage du Jars, située à Ars-en-Ré, rapporte Actu La Rochelle.

Cette bouée reconnaissable à sa couleur rouge avait été observée quelques jours plus tôt en train de dériver le long de la côte nord-est de l’île d’Oléron.

Elle s’est finalement échouée sur la plage du Jars après avoir traversé l’océan Atlantique.

Un voyage de 6 000 km dans l’océan Atlantique

Venue tout droit des États-Unis, cette balise portant le numéro 10 aurait parcouru au moins 6 000 kilomètres avant d’atteindre le littoral de l’île de Ré. Un périple qui aurait duré entre six et huit mois.

Elle a pu être identifiée grâce à son fanal qui portait l’inscription : « US Coast Guard, District 5 ».

Comme le précisent nos confrères, l’US Coast Guard fait référence à la garde côtière américaine. Son rôle consiste à assurer la surveillance et la sécurité en mer.

De son côté, le District 5 couvre notamment le New Jersey, le Maryland, le Delaware, la Virginie et la Caroline du Nord, sur la côte est des États-Unis.

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Personne ne réclame la bouée américaine

Après cette découverte insolite, un courrier a été envoyé à l’ambassade des États-Unis. Mais personne n'a jamais réclamé la balise.

Depuis douze ans, cette dernière n’a pas bougé. Elle continue d’attirer les promeneurs et les curieux. Reste désormais à savoir si elle retrouvera un jour sa patrie. Une chose est sûre : elle a été adoptée par les habitants.

Selon Destination Ile de Ré, un capitaine Haddock a même été peint sur la bouée. C’est dire à quel point elle fait partie du décor.

Cette découverte improbable rappelle une autre histoire d’objets échoués sur les côtes françaises : celle des téléphones Garfield retrouvés sur les plages du Finistère.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Formée à l’EFJ, école de journalisme, Jenna Barabinot publie pour Demotivateur depuis 2020. Rédactrice généraliste, elle traite l’actualité, les faits de société et les histoires de vie. Ses articles abordent également les animaux, le cinéma et les séries.

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