Elle a traversé 6 000 km d'Atlantique avant de s'échouer sur l'île de Ré : 12 ans plus tard, personne n'est venu chercher cette balise américaine de six à sept tonnes

Direction l’île de Ré, où une balise américaine échouée il y a plus de dix ans est devenue une attraction incontournable.

Comme un nez au milieu du visage, il est impossible de la louper : depuis douze ans, une imposante balise maritime rouge trône sur une plage de l’île de Ré, en Charente-Maritime.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dispositif vient de loin, de très loin. Il est en effet originaire des États-Unis. Il a entrepris un long voyage pour gagner nos contrées.

Une balise américaine s’échoue sur une plage en île de Ré

Tout a commencé le 17 février 2014. Ce jour-là, une balise maritime pesant entre six et sept tonnes a été aperçue flottant près de la plage du Jars, située à Ars-en-Ré, rapporte Actu La Rochelle.

Cette bouée reconnaissable à sa couleur rouge avait été observée quelques jours plus tôt en train de dériver le long de la côte nord-est de l’île d’Oléron.

Elle s’est finalement échouée sur la plage du Jars après avoir traversé l’océan Atlantique.

Un voyage de 6 000 km dans l’océan Atlantique

Venue tout droit des États-Unis, cette balise portant le numéro 10 aurait parcouru au moins 6 000 kilomètres avant d’atteindre le littoral de l’île de Ré. Un périple qui aurait duré entre six et huit mois.

Elle a pu être identifiée grâce à son fanal qui portait l’inscription : « US Coast Guard, District 5 ».

Comme le précisent nos confrères, l’US Coast Guard fait référence à la garde côtière américaine. Son rôle consiste à assurer la surveillance et la sécurité en mer.

De son côté, le District 5 couvre notamment le New Jersey, le Maryland, le Delaware, la Virginie et la Caroline du Nord, sur la côte est des États-Unis.

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Personne ne réclame la bouée américaine

Après cette découverte insolite, un courrier a été envoyé à l’ambassade des États-Unis. Mais personne n'a jamais réclamé la balise.

Depuis douze ans, cette dernière n’a pas bougé. Elle continue d’attirer les promeneurs et les curieux. Reste désormais à savoir si elle retrouvera un jour sa patrie. Une chose est sûre : elle a été adoptée par les habitants.

Selon Destination Ile de Ré, un capitaine Haddock a même été peint sur la bouée. C’est dire à quel point elle fait partie du décor.

Cette découverte improbable rappelle une autre histoire d’objets échoués sur les côtes françaises : celle des téléphones Garfield retrouvés sur les plages du Finistère.